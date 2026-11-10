Madonie Living Lab: le novità e gli appuntamenti di novembre

Arriva una novità per chi lavora e studia nelle Madonie. Dall’11 novembre il coworking del Madonie Living Lab (MaLL) sarà accessibile in autonomia e gratuitamente, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00, con prenotazione della postazione su madonielivinglab.it. Smart worker, studenti e liberi professionisti potranno scegliere tra 9 postazioni con scrivania, sedia e schermo, in una sala moderna e confortevole.

Sabato 21 novembre alle 16:00, in Piazza Domina 18, cittadini, associazioni e gruppi del territorio sono invitati a “Che idea!”, un incontro dedicato alla nascita di nuovi progetti. I partecipanti potranno conoscere lo spazio e la sua dotazione tecnica e proporre un’idea da inserire nel calendario dei prossimi mesi, da sviluppare con il team di PUSH, ente co-gestore. A chiudere, un aperitivo per proseguire la conversazione. Ingresso libero e gratuito.

Lunedì 23 novembre alle 15:00 tocca alle scuole: docenti e personale tecnico degli istituti madoniti sono attesi a “MaLL per le scuole”. Dopo una visita degli ambienti e degli strumenti del Living Lab, il gruppo seguirà un laboratorio pratico di due ore per progettare attività da svolgere al MaLL nell’ambito della propria offerta didattica. Insieme si definiranno un calendario di proposte attuabili da subito e una banca delle idee utile per future candidature a bandi. Seguirà un momento di networking con un piccolo rinfresco.

Le tre iniziative fanno parte della programmazione MaLL 26-28, co-gestita da PUSH con Comune di Petralia Sottana, Unione dei Comuni Madonie, GAL Madonie, So.Svi.Ma, BCC Madonie e ISIS Salerno.