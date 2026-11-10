Marco Larosa eletto coordinatore per acclamazione, Valeria Piazza vice

Si è svolto presso la Sala dell’Hotel Riva del Sole il secondo Congresso Cittadino di Fratelli d’Italia Cefalù. L’evento ha visto una partecipazione straordinaria di tesserati, simpatizzanti e cittadini che hanno riempito la sala con grande entusiasmo, segnando un momento prioritario per il rinnovo del Consiglio Direttivo e la definizione dei futuri assetti politici del partito a livello locale.

A presiedere i lavori congressuali è stato il Senatore Raoul Russo, Segretario Provinciale di Fratelli d’Italia. Il congresso ha registrato una folta e autorevole presenza di vertici istituzionali e dirigenti del partito: l’Onorevole Carolina Varchi, l’Assessore Regionale Alessandro Aricò, l’Onorevole Fabrizio Ferrara, l’Onorevole Toto Cordaro e gli Assessori del Comune di Palermo Brigida Alaimo e Dario Falzone.

Dopo i saluti e i contributi programmatici dei parlamentari e degli ospiti istituzionali, i lavori si sono aperti con la relazione di fine mandato del coordinatore uscente, l’Architetto Valeria Piazza. L’intera adunanza ha espresso profonda gratitudine all’Architetto Piazza, tributandole un caloroso ringraziamento per gli eccellenti risultati ottenuti e per il lavoro svolto durante il suo mandato a beneficio della comunità e della rinascita e crescita del partito e di una nuova classe dirigente.

Successivamente è intervenuto il neo-coordinatore cittadino, Marco Larosa, eletto per acclamazione dall’assemblea congressuale. Nel suo discorso d’insediamento, Larosa ha tracciato con chiarezza la rotta politica del partito per i prossimi anni, ponendo l’accento sul riscatto identitario del territorio:

«È fondamentale ridare a Cefalù la centralità che merita nelle scelte che riguardano il proprio futuro, senza restare imbrigliati in ricatti politici, beghe personali e logiche esterne che per vent’anni hanno frammentato il centrodestra portandolo sistematicamente a perdere, non offrendo alla città una alternativa credibile e affidabile. Lavoreremo per una coalizione compatta, aperta alla società civile, all’interno della quale le forze aderenti debbano avere pari dignità e una visione comune sulla città.»

Nel corso della seduta è stato inoltre ufficializzato il nuovo Direttivo Cittadino di Fratelli d’Italia Cefalù, un gruppo coeso e rappresentativo chiamato a guidare l’azione politica locale:

Marco Larosa – Coordinatore Cittadino

– Coordinatore Cittadino Valeria Piazza – Vice Coordinatore

– Vice Coordinatore Mario Cirri

Salvo Di Giorgi

Giuseppe Livecchi

Matteo Scialabba

Antonio Mattina

Claudio Barbera

Luigi Piazza

Tobia Di Marco

Michele Bruno

Augusto Cesare

Rosaria Guercio

Totino Nicchi

Nicole Anselmo

La giornata congressuale si è conclusa con la proiezione di una serie di slide programmatiche che sintetizzano le linee guida e le proposte strategiche che Fratelli d’Italia metterà in atto per lo sviluppo e il rilancio di Cefalù.