Volley U19/M, la Kepha parte forte, ma la Volo Palermo Academy rimonta e vince al tie break

Sconfitta al quinto set per il Progetto IISS “J. Del Duca” Kepha, che nella gara Under 19 maschile cede per 2-3 alla Build Up / Volo Palermo Academy, dopo aver conquistato con autorità i primi due parziali. Una partita dai due volti, nella quale i ragazzi allenati da Francesco Rizzello hanno mostrato un ottimo avvio, prima di subire il ritorno degli avversari.

La Kepha ha imposto subito il proprio ritmo, aggiudicandosi il primo set con un netto 25-14 e confermando la propria superiorità anche nel secondo, chiuso sul 25-16. Sul doppio vantaggio, la formazione cefaludese sembrava avere la gara in pugno, ma la Volo Palermo Academy ha trovato la forza di reagire.

Il terzo parziale, combattuto punto a punto, si è rivelato decisivo: i palermitani sono riusciti a spuntarla ai vantaggi per 26-28, riaprendo l’incontro. Nel quarto set gli ospiti hanno trovato maggiore continuità, imponendosi 16-25 e portando la sfida al tie-break.

Anche il quinto parziale ha regalato emozioni e grande equilibrio. La Kepha ha lottato fino all’ultimo, ma la Volo Palermo Academy è riuscita a chiudere sul 14-16, completando la rimonta e portando a casa la vittoria per 2-3.

Per il Progetto IISS “J. Del Duca” Kepha resta il rammarico per un successo sfumato dopo un avvio convincente, ma anche la consapevolezza di poter competere ad alti livelli. Una gara che offre indicazioni utili per il prosieguo del campionato.

Tabellino

Progetto IISS “J. Del Duca” Kepha: Cacozza (7), Lo Preti (2), Cirincione (7), Maranto (11), Gugliuzza (12), Trobia (13), Torregrossa (16), Taormina (17), Guarcello (69). All. Francesco Rizzello.

Build Up / Volo Palermo Academy: Felli, Dumas (5), Mannino (7), Mediate (14), Billeci (15), Lopes (19), Tabbita (20), Di Salvo (21), Franchina (23), Buccgeri (50), Fesi (71), Cusimano (90). All. Daniele Sibani.

Risultato: 2-3

Parziali 25-14, 25-16, 26-28, 16-25, 14-16.

Arbitro: Antonio Mirici Cappa.



