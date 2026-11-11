Allarmi bomba nelle scuole siciliane: evacuati istituti da Bagheria a Trapani

Mattinata di paura in decine di scuole della Sicilia. Una mail con minacce di attentati, arrivata oggi, mercoledì 11 novembre, nelle caselle di posta di centinaia di istituti in tutta Italia, ha fatto scattare i piani di emergenza anche nell’Isola. Studenti, docenti e personale sono stati fatti uscire dalle aule, mentre le forze dell’ordine hanno avviato i controlli negli edifici. Da Bagheria a Trapani, da Catania a Siracusa, il copione è stato lo stesso: evacuazione precauzionale, intervento degli artificieri e genitori in corsa per riprendere i figli.

La mail arrivata alle scuole

Il messaggio è giunto intorno alle 9.50, con oggetto “Avviso di pericolo”. Era firmato da un sedicente “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan” e annunciava un “genocidio contro gli italiani”. Chi scriveva sosteneva di aver lasciato nell’edificio un sacchetto di plastica con dentro un potente esplosivo con innesco a distanza. Nella mail c’erano anche altre minacce, tra cui quella di una bomba nell’auto della presidente del Consiglio. Il messaggio sarebbe partito da un indirizzo riconducibile al dominio di un’università di Taiwan.

Bagheria, evacuato il Salvo D’Acquisto

In provincia di Palermo il caso più evidente è quello dell’Istituto superiore statale Salvo D’Acquisto di Bagheria. La direzione scolastica ha attivato subito il piano d’emergenza e ha fatto uscire studenti e personale da entrambi i plessi, la sede centrale e la succursale. I ragazzi sono stati accompagnati nei punti di raccolta previsti dal piano di evacuazione.

Il Comune di Bagheria ha attivato il Centro operativo comunale per coordinare gli interventi. Sul posto l’assessore Emanuele Tornatore e i volontari della Protezione civile, in contatto con il 112 e le forze dell’ordine per la bonifica dei locali. Il rientro in classe è previsto solo dopo che le autorità avranno escluso ogni pericolo.

La stessa mail è arrivata anche all’istituto superiore Francesco Ferrara di Palermo. Segnalazioni sono giunte inoltre da Partinico.

Trapani, Marsala e Mazara del Vallo

Lunga la lista nel Trapanese. A Trapani l’allarme ha riguardato l’istituto comprensivo De Stefano, la Ciaccio Montalto, l’istituto Alberghiero Florio, il Liceo scientifico e la scuola elementare Pascoli. Al Geometra Biagio Amico gli studenti hanno lasciato le classi restando nel piazzale davanti all’istituto.

A Marsala la mail è arrivata alla scuola Mazzini e all’istituto Pellegrino. A Mazara del Vallo sono stati coinvolti diversi istituti, tra cui la Borsellino-Falcone, la Luigi Pirandello, la Boscarino-Castiglione nei plessi Santa Gemma e Gorgorosso e l’istituto Bonsignore.

Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna

A Catania l’allarme ha interessato gli istituti superiori Cutelli, Galilei, Marconi e Lombardo Radice e i comprensivi Pizzigoni-Carducci e XX Settembre, oltre ad altre scuole dell’area etnea. Evacuazioni precauzionali anche a Siracusa e in provincia, con casi ad Augusta e Noto. La Questura di Siracusa ha fatto sapere che l’allarme appare privo di qualsiasi fondamento.

Nel Ragusano sono stati evacuati almeno due istituti, nel capoluogo e a Modica. A Enna Alta è stata coinvolta la scuola Santa Chiara. Allarmi anche a Lipari e a Porto Empedocle, nell’Agrigentino, dove la mail è arrivata agli istituti Rizzo e Pirandello.

Traffico in tilt e genitori in ansia

Appena si è diffusa la notizia, molti genitori si sono precipitati davanti alle scuole per riprendere i figli. Il risultato è stato un traffico caotico lungo le strade che portano agli istituti coinvolti, con lunghe code in diversi centri dell’Isola.

Oltre 300 scuole in Italia, il governo: nessun pericolo concreto

Quella siciliana è solo una parte di un’ondata che ha colpito quasi tutte le regioni italiane. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha parlato di almeno 300 scuole coinvolte, numero destinato a crescere, ma ha definito inesistente il rischio che le minacce siano concrete. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato che dalle verifiche non emerge alcun pericolo reale e ha convocato per le 16 una riunione straordinaria con i ministri interessati, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e il Copasir.

Non è la prima volta. Nelle ultime settimane allarmi simili avevano colpito scuole di Roma, Venezia e una cinquantina di istituti a fine ottobre, tutti rivelatisi infondati. In Europa, negli stessi giorni, si sono registrati falsi allarmi bomba sui voli e attacchi informatici. Le indagini puntano ora a risalire all’origine delle mail.