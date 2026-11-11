Cefalù, 11 novembre 1978: Emanuele Catarinicchia diventa vescovo per volontà di Giovanni Paolo II

L’11 novembre 1978, esattamente 48 anni fa, la diocesi di Cefalù riceveva il suo nuovo pastore. Papa Giovanni Paolo II, eletto da meno di un mese, nominava vescovo di Cefalù monsignor Emanuele Catarinicchia, sacerdote originario di Partinico. Avrebbe guidato la Chiesa cefaludese per nove anni, fino al 1987, lasciando un segno ancora ricordato nelle parrocchie della costa e delle Madonie.

Chi era Emanuele Catarinicchia

Emanuele Catarinicchia era nato a Partinico il 12 luglio 1926. Entrato in seminario da giovane, fu ordinato sacerdote il 2 aprile 1949 per l’arcidiocesi di Monreale. Negli anni successivi fu parroco in diverse comunità, fino a diventare arciprete di Corleone, decano della parrocchia di San Martino e vicario foraneo della zona. Nel 1978 l’arcivescovo Salvatore Cassisa lo nominò suo delegato.

Proprio Cassisa era stato fino a pochi mesi prima vescovo di Cefalù, prima del trasferimento a Monreale. La sede cefaludese era rimasta così vacante, fino alla scelta caduta su Emanuele Catarinicchia.

La nomina e l’ingresso a Cefalù

La nomina arrivò l’11 novembre 1978, quando il sacerdote aveva 52 anni. Fu una delle prime decisioni di Giovanni Paolo II, salito al soglio pontificio il 16 ottobre di quello stesso anno. L’ordinazione episcopale si tenne il 17 dicembre 1978 nella Chiesa Madre di Corleone, la sua comunità, e fu presieduta dal cardinale Sebastiano Baggio.

Il nuovo vescovo fece il suo ingresso nella diocesi di Cefalù nel gennaio 1979. Come motto aveva scelto “Super omnia charitas”, cioè “Al di sopra di tutto la carità”.

Il “vescovo delle parrocchie”

Negli anni cefaludesi Emanuele Catarinicchia si guadagnò il soprannome di “vescovo delle parrocchie”. Immaginava le comunità parrocchiali come luoghi di incontro e di comunione, e a questo dedicò buona parte del suo ministero. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un uomo diretto, leale e chiaro nei rapporti con le persone: un carattere che poteva intimorire al primo impatto, ma che nasceva da una forte franchezza.

Tra le iniziative legate al suo episcopato c’è anche la richiesta, accolta da Giovanni Paolo II, di concedere un riconoscimento speciale alla chiesa di San Pietro a Collesano, uno dei centri madoniti della diocesi.

Da Cefalù a Mazara del Vallo

Il 7 dicembre 1987 Emanuele Catarinicchia fu trasferito alla guida della diocesi di Mazara del Vallo. A Cefalù gli succedette, l’anno successivo, monsignor Rosario Mazzola. Nella diocesi trapanese rimase quasi quindici anni, fino al 15 novembre 2002, quando lasciò l’incarico per raggiunti limiti di età. Anche lì il suo ministero viene ricordato come una stagione di rinnovamento.

Da vescovo emerito scelse di restare a Mazara del Vallo, dove visse in modo ritirato, dedicandosi alla preghiera. È morto il 26 gennaio 2024, all’età di 97 anni.

Un ricordo che resta a Cefalù

A quasi mezzo secolo da quella nomina, la figura di Emanuele Catarinicchia fa parte della storia recente della diocesi di Cefalù. Nove anni di lavoro tra la cattedrale normanna e i paesi delle Madonie, con un’idea precisa di Chiesa: vicina alla gente e costruita partendo dalle parrocchie.

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