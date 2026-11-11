Incidente A29 Palermo-Mazara: 85enne di Borgetto scende dall’auto e muore investito

È morto travolto da un veicolo dopo essere sceso dalla propria auto, sulla carreggiata dell’autostrada. La vittima dell’incidente A29 Palermo-Mazara avvenuto ieri sera, lunedì 10 novembre, è un uomo di 85 anni, di Borgetto. La tragedia si è consumata poco dopo le 18.30 nel tratto tra gli svincoli di Partinico e Balestrate, in direzione Mazara del Vallo.

Secondo la prima ricostruzione, l’anziano aveva fermato la propria vettura sulla corsia di emergenza ed era sceso dall’abitacolo, per motivi che restano ancora da chiarire. Poco dopo è stato investito da un veicolo che sopraggiungeva sulla corsia di marcia.

Sull’incidente A29 Palermo-Mazara indaga la polizia stradale, che dovrà ricostruire la dinamica e capire perché l’anziano si fosse fermato e avesse lasciato l’auto. L’incidente A29 Palermo-Mazara ha avuto pesanti conseguenze sulla circolazione. L’Anas ha chiuso temporaneamente la corsia di marcia in direzione Mazara del Vallo per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Si sono registrati rallentamenti e code fino al ripristino della normale viabilità. Sul posto hanno operato le squadre Anas e le pattuglie della polizia stradale.