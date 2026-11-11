Movember Cefalù, il Rotary Club Cefalù Madonie in piazza per la prevenzione maschile

Una giornata di informazione e di dialogo dedicata alla salute dell’uomo. Movember Cefalù ha portato tra la gente il tema della prevenzione urologica, grazie all’iniziativa del Rotary Club Cefalù Madonie guidato dalla presidente Sabrina Fatta. Accanto ai volontari del club, gli urologi Coraci e Karydi hanno risposto alle domande dei cittadini e spiegato perché i controlli periodici possono fare la differenza.

Movember Cefalù, tanta partecipazione e molte domande

La risposta della città è stata immediata. Molte persone si sono fermate, hanno ascoltato, hanno chiesto chiarimenti sui propri dubbi. Un segnale importante, perché la salute maschile resta ancora oggi un argomento vissuto con imbarazzo. Tanti uomini rimandano la visita dall’urologo, a volte per paura, a volte perché pensano che non sia necessaria finché non compaiono sintomi.

Movember Cefalù è nato proprio per cambiare questo atteggiamento: parlare di prostata e di tumori maschili in modo semplice, senza tabù, in mezzo alla gente.

Gli urologi Coraci e Karydi: la diagnosi precoce salva la vita

Al centro della giornata c’è stato il contributo degli urologi Coraci e Karydi, che hanno illustrato ai presenti l’importanza del controllo periodico e della diagnosi precoce. Molte malattie della prostata, se individuate per tempo, si possono affrontare con maggiore efficacia. Per questo gli specialisti hanno insistito su un punto: non aspettare i sintomi per fare una visita.

Spazio anche agli stili di vita corretti, dall’alimentazione all’attività fisica, che restano la prima forma di protezione. Il messaggio ripetuto più volte durante Movember Cefalù è stato chiaro: la prevenzione è la cura più efficace che esista.

Sabrina Fatta e il Rotary Club Cefalù Madonie

Soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa è stata espressa dalla presidente del Rotary Club Cefalù Madonie, Sabrina Fatta, che ha voluto fortemente portare Movember sul territorio. L’impegno del club sulla salute pubblica e sulla sensibilizzazione della comunità prosegue così con un appuntamento rivolto a tutti, con un linguaggio diretto e alla portata di chiunque.

Il filo conduttore degli interventi è stato riassunto in una frase: «Movember non è solo baffi e simboli, è un messaggio concreto: prendersi cura di sé non è un segno di debolezza, ma di responsabilità verso se stessi e verso chi ci sta accanto».

Che cos’è Movember

Movember è un movimento internazionale nato in Australia nel 2003. Il nome unisce due parole inglesi, “moustache” (baffi) e “November” (novembre). Ogni anno, durante tutto il mese di novembre, gli uomini di tutto il mondo si lasciano crescere i baffi come simbolo di attenzione verso la salute maschile. L’obiettivo è sensibilizzare sui tumori della prostata e dei testicoli e, più in generale, invitare gli uomini a non trascurare la propria salute.

Con questa giornata Movember Cefalù entra nel calendario internazionale della campagna. Gli organizzatori sperano che l’iniziativa diventi un appuntamento fisso per la città, per continuare a ricordare agli uomini di ogni età che un controllo fatto in tempo vale più di qualsiasi cura arrivata tardi.