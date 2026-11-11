Rapporto Svimez 2026: il Sud cresce ma perde 154mila giovani in cinque anni

Il Mezzogiorno corre più del resto d’Italia, ma i suoi giovani continuano ad andare via. È il paradosso fotografato dal nuovo Rapporto Svimez “L’economia e la società del Mezzogiorno”, presentato alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’anno in cui l’associazione compie ottant’anni. Tra il 2021 e il 2025 il Sud ha perso circa 154mila ragazzi tra i 25 e i 34 anni, partiti verso il Centro-Nord.

Un’Italia che emigra a due velocità

Il quadro che emerge dal Rapporto Svimez è quello di un Paese con due emigrazioni. I giovani del Sud si trasferiscono al Nord o all’estero, quelli del Nord sempre più spesso scelgono di lavorare fuori dai confini nazionali. Nell’ultimo triennio il Centro-Nord ha registrato un saldo negativo con l’estero di oltre 36mila laureati con meno di 35 anni. Considerando tutti i movimenti, il bilancio complessivo per questa fascia d’età resta in perdita di circa 84mila persone.

Cresce anche la partenza delle donne laureate: 16mila hanno lasciato il Sud per il Nord, mentre 10mila si sono trasferite dal Nord all’estero.

Il Pil del Sud corre più del Nord

Eppure i numeri dell’economia meridionale sono positivi. Tra il 2021 e il 2025 il Pil del Mezzogiorno è cresciuto del 9,5%, contro il 6,6% del Centro-Nord e il 7,2% della media italiana. Anche nel 2025, con un’economia in frenata, il Sud ha fatto meglio: +0,7% contro +0,5%.

A spingere la crescita sono stati soprattutto gli investimenti, aumentati del 24,4% al Sud. Le costruzioni sono salite del 33,2%, l’industria del 7,8% e i servizi dell’8,1%. Decisivi il Superbonus e il Pnrr, che secondo le stime della Svimez nel 2026 porterà il Pil meridionale a essere più alto del 2,6% rispetto a uno scenario senza il Piano.

Più lavoro, ma pochi giovani assunti

Il paradosso diventa evidente guardando all’occupazione. Rispetto al 2021 il Mezzogiorno conta 643mila occupati in più, ma solo 70mila hanno meno di 35 anni. In pratica appena il 12% dei nuovi posti di lavoro è andato ai giovani, contro il 25% del Centro-Nord. È uno dei dati più forti del Rapporto Svimez: la crescita c’è, ma non trattiene chi dovrebbe costruire il futuro del Sud.

Stipendi bassi e potere d’acquisto in calo

Accanto alla fuga dei giovani pesano i salari. Tra il 2021 e la prima metà del 2026 le retribuzioni orarie reali sono scese del 9,9% al Sud, contro il 7,2% della media nazionale. A cinque anni dalla laurea un giovane meridionale guadagna 1.748 euro netti al mese, poco meno dei 1.780 del Centro-Nord, ma molto lontano dai 2.850 euro della media europea.

Il lavoro, poi, non sempre protegge dalla povertà. Nel Mezzogiorno il 19,5% degli occupati vive in famiglie a rischio povertà: sono circa 1,2 milioni di lavoratori poveri, più della metà del totale nazionale.

Le previsioni: dopo il Pnrr il Sud rallenta

Per il 2026 la Svimez prevede ancora una crescita del Sud leggermente superiore a quella del Nord, +0,9% contro +0,8%. Nel 2027 però la situazione si ribalterà: il Mezzogiorno dovrebbe fermarsi allo 0,5%, contro lo 0,6% del Centro-Nord. Il motivo principale è la fine della spinta straordinaria del Pnrr, insieme al caro energia che riduce redditi e consumi.

Il messaggio del Rapporto Svimez è chiaro: la crescita degli ultimi anni non si è ancora trasformata in una vita migliore per chi vive al Sud. Salari in calo, povertà lavorativa, culle vuote e partenze dei giovani restano i nodi da sciogliere. Perché, ricorda la Svimez, lo sviluppo del Mezzogiorno è la condizione per far crescere tutta l’Italia.