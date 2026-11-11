Scossa 4.1 a circa 80 km da Cefalù, terremoto avvertito anche a Palermo e Termini Imerese

Risveglio con la terra che trema sulla costa tirrenica. Alle 6.12 di questa mattina, mercoledì 11 novembre, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 4.1 nel Tirreno meridionale, con epicentro in mare a nord-ovest dell’isola di Alicudi. Il punto si trova a circa 80 chilometri a nord di Cefalù. È il terremoto più forte degli ultimi giorni.

Dove è stato l’epicentro

Secondo i dati dell’Ingv, la scossa è stata localizzata alle coordinate 38.76 di latitudine nord e 14.09 di longitudine est, in pieno mare, senza centri abitati nel raggio di 15 chilometri. L’ipocentro, cioè il punto in cui ha avuto origine il sisma, si trova a circa 8 chilometri di profondità. Una profondità ridotta, che spiega perché il movimento sia stato percepito sulla terraferma nonostante la distanza dalla costa.

Dove è stata avvertita la scossa

Il terremoto oggi Sicilia è stato sentito da molti residenti nel Palermitano. Le prime segnalazioni sono arrivate da Palermo, dalla zona di Mondello, da Ficarazzi e da Termini Imerese. Molti hanno raccontato di essersi svegliati per il movimento. Al momento non risultano danni a persone o edifici.

Alla scossa principale ne sono seguite altre più leggere, tutte nella stessa area di mare. Alle 6.31 è stata registrata una replica di magnitudo 2.2, alle 6.41 una di magnitudo 2.6 e alle 6.51 un’altra di magnitudo 2.2. Tutte hanno avuto origine a circa 10 chilometri di profondità.

Uno sciame che va avanti da settimane

Il terremoto oggi Sicilia non è un episodio isolato. Nella zona a largo delle Eolie è in corso dal 20 ottobre uno sciame sismico, con scosse registrate ogni giorno. La più forte della sequenza è stata quella del 23 ottobre, di magnitudo 5.5, avvertita in gran parte della Sicilia settentrionale.

Negli ultimi giorni la stessa area aveva continuato a dare segnali. Tra la notte di domenica 8 e la mattina di lunedì 9 novembre l’Ingv ha registrato una serie di piccole scosse tra magnitudo 2.0 e 2.9, quasi tutte non avvertite dalla popolazione. Quella di stamattina è la prima a superare di nuovo la soglia di magnitudo 4.

Cosa fare in caso di scossa

Davanti a un terremoto in Sicilia come in qualsiasi altra zona, le indicazioni della Protezione civile restano le stesse. Durante la scossa conviene ripararsi sotto un tavolo robusto o vicino a un muro portante, lontano da finestre e mobili che possono cadere. Finita la scossa, si esce con calma senza usare l’ascensore e ci si allontana da edifici, alberi e linee elettriche. È utile anche seguire solo le informazioni ufficiali dell’Ingv e della Protezione civile.

L’area resta sotto osservazione da parte dei sismologi, che continuano a monitorare l’evoluzione dello sciame nel Tirreno meridionale.