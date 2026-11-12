La Stazione Spaziale Internazionale torna a solcare i cieli della Sicilia: otto occasioni per ammirarla anche da Cefalù



Dal 12 al 18 novembre diversi passaggi della ISS saranno visibili dalla città. Il transito più spettacolare è atteso sabato 14 novembre: la stazione raggiungerà un’altezza apparente di 52 gradi sull’orizzonte.

Naturalmente nuvole permettendo.

Un piccolo punto luminoso che attraversa silenziosamente il cielo, senza lasciare scie e senza emettere rumore. È la Stazione Spaziale Internazionale, meglio conosciuta con la sigla ISS (International Space Station), che nei prossimi giorni offrirà agli osservatori di Palermo diverse opportunità per essere ammirata a occhio nudo.

La stazione, uno dei più straordinari risultati della cooperazione scientifica e tecnologica internazionale, orbita attorno alla Terra a circa 400 chilometri di quota, viaggiando a una velocità di circa 28.000 chilometri orari. Completa un giro del nostro pianeta in circa 90 minuti e, nelle condizioni favorevoli, appare dalla Terra come una luce bianca particolarmente brillante, simile a una stella in movimento.

I passaggi indicati per Palermo si concentrano tra giovedì 12 e mercoledì 18 novembre. Le condizioni meteorologiche e la presenza di nuvole saranno naturalmente determinanti per la possibilità di osservazione.



Il calendario dei passaggi su Cefalù



Tutti gli orari sono locali (ora italiana). Le indicazioni sull’altezza si riferiscono alla posizione apparente della stazione rispetto all’orizzonte.



I PASSAGGI PIÙ LUMINOSI

14 novembre, ore 17:48 – Magnitudine -2,3; elevazione 78°.

13 novembre, ore 18:36 – Magnitudine -2,2; elevazione 63°.

17 novembre, ore 17:01 – Magnitudine -2,2; elevazione 64°.



Tutti i passaggi nei prossimi giorni

Giovedì 12 novembre 17:43 6 minuti 46°

Giovedì 12 novembre 19:21 1 minuto 17°

Venerdì 13 novembre 18:32 4 minuti 32°

Sabato 14 novembre 17:44 6 minuti 52°

Domenica 15 novembre 18:35 3 minuti 16°

Lunedì 16 novembre 17:46 5 minuti 22°

Martedì 17 novembre 18:38 1 minuto 10°

Mercoledì 18 novembre 17:49 3 minuti 13°

Sabato 14 novembre, alle 17:44: sei minuti di visibilità prevista e un’altezza massima di 52 gradi, una delle condizioni migliori della settimana.

Per osservare il fenomeno non occorrono telescopi o strumenti particolari. È sufficiente individuare un punto con una buona visuale del cielo, lontano per quanto possibile dall’illuminazione artificiale. La ISS non lampeggia come un aereo e si distingue proprio per la sua luce costante e il movimento regolare.

A bordo della Stazione Spaziale Internazionale è attualmente operativa la Spedizione 75 (Expedition 75), iniziata il 26 luglio 2026 e destinata a concludersi nella primavera del 2027.

Secondo la documentazione aggiornata della NASA, l’equipaggio è composto da sette astronauti:

Pyotr Dubrov, comandante, Roscosmos;

Anil Menon, NASA;

Anna Kikina, Roscosmos;

Jessica Watkins, NASA;

Luke Delaney, NASA;

Joshua Kutryk, Agenzia spaziale canadese (CSA);

Sergey Teteryatnikov, Roscosmos.

Una squadra internazionale che rappresenta tre grandi realtà della cooperazione spaziale: Stati Uniti, Russia e Canada.



Un laboratorio scientifico che viaggia intorno alla Terra

La ISS non è soltanto una straordinaria piattaforma tecnologica, ma soprattutto un laboratorio scientifico orbitante, frutto della collaborazione tra NASA, Roscosmos, Agenzia Spaziale Europea (ESA), JAXA giapponese e Agenzia Spaziale Canadese.