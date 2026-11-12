Papa Giovanni XXIII a Cefalù prima di diventare Papa: cosa disse al clero della diocesi

Molto prima di salire al soglio pontificio, Angelo Giuseppe Roncalli varcò il portone del Palazzo Vescovile di Cefalù. Era un giovane monsignore bergamasco con un incarico preciso affidatogli dalla Santa Sede: far crescere in tutta Italia l’Opera della Propagazione della Fede, l’istituzione che sosteneva le missioni cattoliche nel mondo. La visita di Papa Giovanni XXIII a Cefalù, avvenuta nei primi anni Venti del Novecento, è uno di quegli episodi poco conosciuti che una cronaca dell’epoca permette oggi di ricostruire nei dettagli.

Chi era Roncalli quando arrivò a Cefalù

Nel dicembre del 1920 papa Benedetto XV aveva chiamato a Roma don Angelo Roncalli per affidargli la presidenza del Consiglio centrale per l’Italia dell’Opera della Propagazione della Fede. Nata in Francia un secolo prima, l’Opera stava passando sotto la guida diretta della Santa Sede, e Roncalli aveva il compito di organizzarla nel nostro Paese. Per farla conoscere e raccogliere offerte girò senza sosta: in quattro anni visitò più della metà delle diocesi italiane. Lasciò quell’incarico solo nel 1925, quando fu nominato vescovo e inviato in Bulgaria. Nel 1958 sarebbe diventato papa con il nome di Giovanni XXIII, il “Papa buono”, e nel 2014 è stato proclamato santo.

L’arrivo in città e l’accoglienza del vescovo

Papa Giovanni XXIII a Cefalù giunse la sera del 4 maggio 1923, ospite del vescovo della diocesi, monsignor Giovanni Pulvirenti, che guidò la Chiesa cefaludese dal 1922 al 1933. Il programma era già fissato per il giorno successivo: due incontri distinti, uno con i sacerdoti e uno con le donne della città.

La conferenza nella sala rossa del Palazzo Vescovile

Alle 11 del 5 maggio, nella sala rossa del Palazzo Vescovile, Roncalli parlò davanti al Capitolo della Cattedrale e a tutto il clero della diocesi, presente al completo. A presiedere c’era monsignor Pulvirenti. In sala sedeva anche l’abate Arrigo, arciprete di Montemaggiore Belsito, arrivato apposta perché era l’incaricato diocesano dell’Opera e voleva concordare con l’ospite il lavoro da fare nel territorio.

Roncalli parlò per oltre un’ora. Ripercorse la storia dell’Opera dalle origini fino a quei giorni e spiegò ai sacerdoti perché toccava a loro, nelle parrocchie, farla crescere. Il cronista dell’epoca annotò la competenza dell’oratore e il suo modo di parlare semplice ed elegante, capace di tenere viva l’attenzione di un uditorio esigente come quello di un Capitolo cattedrale.

L’Unione missionaria del clero

Nella seconda parte del discorso Roncalli affrontò un altro tema: l’Unione missionaria del clero, l’associazione nata pochi anni prima per coinvolgere direttamente i sacerdoti nella causa delle missioni. Le sue parole convinsero la sala. Non ci furono soltanto gli applausi di cortesia: seduta stante, tutti i presenti si impegnarono formalmente a promuovere l’Opera e si iscrissero all’Unione missionaria.

La diocesi organizzò subito la nuova realtà. La presidenza fu assunta dallo stesso vescovo Pulvirenti, che nominò vicepresidente il decano del Capitolo, monsignor Blasco. Fu questo il primo risultato concreto della visita di Papa Giovanni XXIII a Cefalù.

L’incontro con le donne della città

Nel pomeriggio Roncalli tenne una seconda conferenza, sempre nel Palazzo Vescovile e alla presenza del vescovo. Questa volta il pubblico era composto da moltissime donne e ragazze di Cefalù, in gran parte iscritte all’Unione Femminile Cattolica Italiana. Il monsignore spiegò come la Santa Sede sostenesse le missioni nei Paesi dove il Vangelo non era ancora arrivato e ricordò le tante donne partite come suore missionarie. Raccontò esempi di coraggio e di martirio di missionari e missionarie che commossero le presenti, e chiuse chiedendo a ciascuna di iscriversi all’Opera e di trovare altre socie.

Le decisioni prese dopo la visita

Il vescovo Pulvirenti passò subito dalle parole ai fatti. Si decise di nominare delle “decurioni”, donne incaricate di raccogliere ciascuna dieci iscritte, con una quota annuale di 2 lire e 60 centesimi a persona. In città il coordinamento fu affidato al canonico Cirincione, assistente ecclesiastico diocesano dell’Unione Femminile, mentre per l’intera diocesi fu confermato nell’incarico l’abate Arrigo di Montemaggiore Belsito.

Una pagina di storia da ricordare

La visita di Papa Giovanni XXIII a Cefalù durò appena un giorno, ma lasciò un’organizzazione stabile e un ricordo preciso nella memoria della diocesi. Nessuno dei sacerdoti riuniti nella sala rossa poteva immaginare che quel monsignore venuto da Roma per parlare di missioni sarebbe diventato uno dei papi più amati del Novecento. Oggi quella giornata entra a pieno titolo tra le pagine della storia religiosa della città: il passaggio di Papa Giovanni XXIII a Cefalù è un frammento della vita di un santo che ha attraversato anche le strade del nostro centro storico.