Serie D femminile, girone A: la Kepha torna davanti al proprio pubblico. A Cefalù arriva la Pecoraro Totivolley

Dopo la convincente affermazione esterna, la Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 si prepara a tornare in campo per la terza giornata del campionato di Serie D femminile, girone A di Volley. Domenica 15 novembre, alle ore 17, la formazione cefaludese ospiterà l’ASD Pecoraro Totivolley al Palazzetto dello Sport di via Aldo Moro, in una sfida che segna il ritorno tra le mura amiche e offre l’occasione per dare continuità ai segnali di crescita mostrati nelle ultime uscite.

Per la Kepha sarà un appuntamento importante, soprattutto dopo un avvio di stagione caratterizzato dalla sconfitta all’esordio e dalla successiva reazione, culminata in una bella vittoria in trasferta. Un successo che ha restituito fiducia al gruppo e confermato le potenzialità della squadra, chiamata adesso a trovare continuità di rendimento anche davanti al proprio pubblico.

L’obiettivo è riscattare pienamente il passo falso iniziale e consolidare il percorso intrapreso, facendo valere il fattore campo. Di fronte ci sarà una Pecoraro Totivolley ancora ferma a zero punti dopo le prime due giornate, ma proprio per questo determinata a cercare il primo risultato utile della stagione. Una gara da affrontare, dunque, con attenzione e concentrazione, senza sottovalutare le insidie dell’impegno.

La classifica, dopo due giornate, vede in testa l’Ottica Fodale Trapani Volley e la Medtrade Volley Palermo, entrambe a punteggio pieno con sei punti. La Kepha occupa attualmente la quarta posizione, a quota tre punti.

Il programma della terza giornata

Sabato 14 novembre, ore 18: Palermo Mondello Volley – APD Cegap.

Domenica 15 novembre, ore 16.30: Ottica Fodale Trapani Volley – New Gi.Ca. Sport Monreale.

Domenica 15 novembre, ore 16.30: La Braciera Junior Volley Academy – Encierro New Efebo Volley.

Domenica 15 novembre, ore 17: Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 – ASD Pecoraro Totivolley.

Per la formazione cefaludese sarà, dunque, un’occasione preziosa per confermare i progressi compiuti e riprendere il cammino in campionato con una prestazione convincente. L’appuntamento è per domenica alle 17, al Palazzetto dello Sport di via Aldo Moro: il ritorno in casa rappresenta il primo banco di prova per trasformare l’entusiasmo della vittoria esterna in una nuova conferma sul campo.