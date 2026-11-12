X Factor 2026, la notte della Giostra: tra i dieci concorrenti anche Manuel Gargano di Trabia. In palio sette posti per la finale

È una puntata decisiva quella in programma questa sera, giovedì 12 novembre, per X Factor 2026. Il quarto Live si annuncia particolarmente impegnativo: dieci concorrenti torneranno sul palco dell’X Factor Arena per affrontare la Giostra e una nuova manche di cover, ma al termine della serata soltanto sette potranno proseguire il percorso verso la finale del 3 dicembre.

Tra i protagonisti c’è anche Manuel Gargano, in arte Manu, originario di Trabia, in provincia di Palermo, che rappresenta un motivo di particolare interesse per il pubblico siciliano. Per lui il giudice Irama ha scelto Va bene, va bene così di Vasco Rossi, brano che dà il titolo al primo album dal vivo del celebre rocker. Una prova importante, nella quale Manu sarà chiamato a misurarsi con un pezzo di grande intensità e personalità interpretativa.

La competizione coinvolgerà le squadre guidate da Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama. Ecco tutte le assegnazioni della serata.

La squadra di Francesco Gabbani

Giacomo Calò – All of Me di John Legend.

Scraffs – American Idiot dei Green Day.

Teo Bok – Can’t Stop the Feeling! di Justin Timberlake.

La squadra di Irama

Le Distanze – Welcome to the Black Parade dei My Chemical Romance.

Patrizia – And I Am Telling You I’m Not Going, nella versione di Faouzia, celebre brano del musical Dreamgirls.

Manu (Manuel Gargano) – Va bene, va bene così di Vasco Rossi.

La squadra di Jake La Furia

Alex Fontana – Maggie M’Gill dei The Doors.

Alìa – La rondine di Mango, nella versione resa popolare da Angelina a Sanremo 2024.

La squadra di Paola Iezzi

Camilla – Io che non vivo (senza te) di Pino Donaggio.

Mad Dog – Mash-up tra Elenore dei The Turtles e Scende la pioggia di Gianni Morandi.

La prima manche sarà dedicata alla Giostra: ciascuno dei dieci artisti avrà circa un minuto per riproporre un brano già interpretato nelle precedenti puntate, con scenografie e coreografie appositamente realizzate. Successivamente, spazio alle nuove cover assegnate dai giudici.

Il verdetto finale sarà particolarmente severo. I due concorrenti meno votati dal pubblico saranno eliminati direttamente, mentre il terzultimo e il quartultimo classificato si contenderanno la permanenza attraverso il ballottaggio davanti ai giudici. In caso di parità, sarà il pubblico a decidere con il Tilt, attraverso 200 secondi di votazione.

Secondo le quote Sisal, proprio Manu figura tra i concorrenti maggiormente esposti al rischio di eliminazione, con una quota di 1,60. Seguono gli Scraffs a 2,50 e Le Distanze a 6,00.

La serata avrà anche un ospite internazionale: la cantante canadese Charlotte Cardin, protagonista della scena pop mondiale.

L’appuntamento è alle 21.15 su Sky Uno e NOW. Per Manuel Gargano, e per Trabia che ne segue con particolare attenzione il cammino, sarà una prova importante: tre artisti dovranno lasciare la competizione e ogni esibizione potrà risultare determinante per continuare a inseguire il sogno della finale.

