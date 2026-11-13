Costa Gaia 2026, Lascari lancia l’anteprima del prestigioso torneo giovanile di Calcio

Il calcio giovanile si prepara a vivere una nuova stagione di sport e partecipazione. Già numerose le società madonite iscritte: Collesano Giovanile, Sporting Cefalù, Valledolmo, Tirreno Soccer Cerda, Città di Trabia, Castelbuono, Alimena e Caltavuturo. (Foto di repertorio).

Lascari si prepara a fare da cornice all’anteprima del Costa Gaia 2026, prestigiosa manifestazione calcistica giovanile che richiama l’attenzione delle società sportive e degli appassionati, confermandosi un appuntamento di particolare interesse per il movimento calcistico siciliano.

Coinvolti i giovani calciatori Esordienti, Pulcini e Primi Calci.

L’attesa è già accompagnata da un primo dato significativo: sono numerose le società del comprensorio madonita che hanno aderito alla manifestazione. Tra le prime iscritte figurano Collesano Giovanile, Sporting Cefalù, Valledolmo, Tirreno Soccer Cerda, Città di Trabia, Castelbuono, Alimena e Caltavuturo.

Una partecipazione che testimonia la vitalità del calcio giovanile nel territorio e l’impegno delle società nel promuovere lo sport tra le nuove generazioni.

L’anteprima di Lascari rappresenta dunque un primo momento di avvicinamento a una manifestazione nella quale il risultato agonistico si accompagna a valori ben più profondi: educazione, rispetto, amicizia e spirito di squadra. Valori che trovano nel calcio giovanile una delle loro espressioni più autentiche.

Le prime iscrizioni lasciano già intravedere una partecipazione significativa. E altre società potrebbero aggiungersi nelle prossime settimane, alimentando l’attesa per un’edizione che si annuncia particolarmente sentita nel panorama sportivo madonita.

