Il Madonie Unesco Global Geopark in tv questa sera

GUSTARE SICILIA ALLA SCOPERTA DEL PARCO DELLE MADONIE

Le bellezze paesaggistiche, il patrimonio naturalistico, le tradizioni e le eccellenze del territorio delle Madonie saranno protagonisti della popolare trasmissione televisiva “Gustare Sicilia”, in un viaggio alla scoperta di uno dei territori più affascinanti della Sicilia.

Un appuntamento che valorizza l’identità, la cultura e le peculiarità del Parco delle Madonie – UNESCO Global Geopark, raccontandone le ricchezze e le straordinarie risorse.

La trasmissione è realizzata su proposta dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, nell’ambito di un impegno concreto volto alla promozione e alla valorizzazione dei territori siciliani.

L’appuntamento in TV:

Venerdì 13 novembre, alle ore 21:05.

Replica lunedì 16 novembre, alle ore 22:00.

Su Canale 17 del digitale terrestre.

Un viaggio tra arte, cultura e tradizioni siciliane, per far conoscere e apprezzare un patrimonio che merita attenzione, tutela e promozione.

Sempre vicini al territorio delle Madonie UNESCO Global Geopark, per sostenere e raccontare le sue comunità, le sue eccellenze e la sua straordinaria bellezza.

