Italia-Francia 3-1: doppietta di Pio Esposito e gol di Frattesi, azzurri primi in Nations League

Una grande serata a San Siro regala all’Italia il primo posto nel gruppo 1 della Lega A di Nations League. L’Italia-Francia 3-1 di giovedì 12 novembre porta la firma di Pio Esposito, autore di una doppietta, e di Davide Frattesi. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno ribaltato lo svantaggio iniziale firmato da Olise e ora, domenica a Bruxelles contro il Belgio, avranno bisogno di un solo punto per conquistare i quarti di finale. Il Meazza era tutto esaurito, con oltre 71 mila spettatori sugli spalti.

L’avvio difficile e il gol di Olise

Mancini ha schierato il 4-3-3 con Donnarumma in porta, Bastoni e Scalvini al centro della difesa, Kayode e Calafiori sulle fasce. A centrocampo Tonali in regia, con Barella e Frattesi ai lati. In attacco Pio Esposito al centro, affiancato dal fratello Sebastiano e da Cambiaghi. La Francia di Zidane, senza Mbappé (che ha seguito la gara dalla tribuna), ha risposto con lo stesso modulo e il tridente Doué, Barcola e Olise.

Sono partiti meglio i francesi. Doué ha impegnato subito Donnarumma, poi il portiere azzurro ha respinto un colpo di testa di Rabiot. Al 10′ però è stato proprio Donnarumma a sbagliare un passaggio in uscita: Olise ne ha approfittato e ha portato avanti i Bleus.

Pio Esposito pareggia, poi la Francia colpisce il palo

Per una ventina di minuti l’Italia ha fatto fatica a costruire gioco, schiacciata dalle accelerazioni degli esterni francesi. Al primo errore della difesa avversaria è però arrivato il pareggio: al 26′ Cambiaghi ha saltato Malo Gusto sulla sinistra e Pio Esposito ha anticipato Upamecano, depositando in rete l’1-1. Poco dopo la mezz’ora la Francia è andata vicina al nuovo vantaggio, ma il tiro dal limite di Barcola si è stampato sul palo.

Durante l’intervallo San Siro ha applaudito Kimi Antonelli, presente allo stadio, che il 1° novembre in Messico è diventato campione del mondo di Formula 1. Prima del calcio d’inizio erano stati festeggiati due grandi del calcio italiano, Sandro Mazzola e Franco Baresi.

La ripresa: rigore sbagliato, poi Frattesi e il tris

Nel secondo tempo è cambiata la partita. L’Italia ha alzato il pressing e ha cominciato a recuperare palloni nella metà campo francese. Donnarumma, dopo un’altra incertezza, si è riscattato deviando sul palo un tiro di Cherki. Sulla sinistra Cambiaghi è diventato imprendibile e si è procurato un calcio di rigore, ma Sebastiano Esposito ha calciato fuori.

La svolta è arrivata dalla panchina. Mancini ha inserito Dimarco in attacco e l’esterno dell’Inter, appena entrato, ha servito l’assist per il 2-1: al 63′ Frattesi si è inserito dalle retrovie e ha battuto Maignan. Al 75′ è arrivato un secondo rigore, conquistato da Vergara. Stavolta sul dischetto è andato Pio Esposito, che non ha sbagliato. Per l’attaccante dell’Inter è il nono gol in 14 presenze in Nazionale. Nemmeno i cambi di Zidane hanno cambiato l’inerzia della gara e l’Italia-Francia 3-1 è diventato realtà.

La classifica dopo Italia-Francia 3-1

Nell’altra partita del girone il Belgio ha vinto in rimonta per 2-1 in Turchia, che retrocede così in Lega B. Dopo l’Italia-Francia 3-1, in vetta ci sono gli azzurri con 10 punti. La Francia ha gli stessi punti, ma l’Italia è davanti negli scontri diretti, dopo l’1-1 dell’andata a Parigi. Il Belgio segue a 9, la Turchia è ferma a zero.

Cosa serve all’Italia contro il Belgio

Domenica 15 novembre alle 20.45 l’Italia sarà ospite del Belgio a Bruxelles, nell’ultima giornata della fase a gironi. Le prime due del girone vanno ai quarti di finale, in programma a marzo, la terza va ai playout. Agli azzurri basta un pareggio per restare davanti ai belgi ed essere sicuri della qualificazione. Con una vittoria l’Italia chiuderebbe al primo posto. Con una sconfitta invece il Belgio la supererebbe in classifica.

L’Italia-Francia 3-1 lascia il ricordo di una squadra capace di reagire e di cambiare passo nella ripresa. Domenica a Bruxelles bisognerà confermarlo.