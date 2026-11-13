Monreale ricorda gli Eroi di Nassiriya: il commosso omaggio a Domenico Intravaia e a tutti i caduti

Monreale si è raccolta in un momento di preghiera e commemorazione per ricordare gli Eroi di Nassiriya, nel ricordo di quanti persero la vita nell’attentato del 12 novembre 2003, tra cui il vicebrigadiere dei Carabinieri Domenico Intravaia, figlio di questa comunità.

La cerimonia, celebrata nella chiesa di San Castrenze, ha rappresentato un momento di profonda partecipazione e riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere. Particolarmente toccante la presenza della madre del militare, Giuseppa Puma, accompagnata dai familiari, alla quale la comunità ha rinnovato la propria vicinanza e il proprio affetto.

Alla celebrazione hanno preso parte i vertici dell’Arma dei Carabinieri di Monreale: il comandante del Gruppo, tenente colonnello Gennaro Petruzzelli; il comandante della Compagnia, capitano Niko Gianquinto; il tenente Chiara Antoniol, comandante Norm; il comandante della Stazione, luogotenente carica speciale Antonio La Rocca. Presente anche una nutrita rappresentanza dell’Arma, Sezione di Monreale, guidata dal luogotenente Vito Lucchesi.

A testimoniare la partecipazione delle istituzioni cittadine anche una rappresentanza della Polizia Municipale, con il comandante Luigi Marulli.

La Santa Messa è stata officiata da don Francesco Di Maggio e concelebrata da don Salvatore Falzone, cappellano militare dell’Arma Sicilia.

Il ricordo della strage

Il 12 novembre 2003, alle ore 10.40 locali, un camion carico di esplosivo superò i controlli all’ingresso della base italiana Maestrale, a Nassiriya, in Iraq, provocando una devastante esplosione. Nell’attentato persero la vita 19 italiani: 12 Carabinieri, cinque militari dell’Esercito e due civili. Una tragedia che segnò profondamente il Paese e che rimane una delle pagine più dolorose della storia recente italiana. Tra le vittime, il vicebrigadiere Domenico Intravaia, il cui sacrificio continua a rappresentare per Monreale una memoria viva, familiare e profondamente sentita.

Ricordare Domenico significa custodire non soltanto il nome di un uomo in divisa, ma anche i valori di servizio, responsabilità, fedeltà alle istituzioni e dedizione al bene comune che hanno accompagnato la sua vita.

L’omaggio della comunità monrealese proseguirà lunedì 16 novembre, alle ore 9.30, con un incontro di sensibilizzazione e testimonianza presso la caserma dei Carabinieri, rivolto agli studenti della scuola “Morvillo”. Un appuntamento rivolto alle giovani generazioni, affinché la memoria del sacrificio di Domenico Intravaia e di tutti i caduti di Nassiriya continui a essere trasmessa come patrimonio civile e testimonianza di valori.

Paolo Taormina, giornalista