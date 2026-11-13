Offendere sui social per farsi belli con il potente di turno: fai il test e scopri se anche tu cadi in questa trappola

Basta scorrere i commenti sotto un post qualsiasi per vederlo. C’è chi critica una scelta, chi segnala un problema, chi fa una domanda. Subito dopo arriva qualcuno che non risponde nel merito, ma attacca la persona: la deride, la insulta, la mette alla berlina. Spesso non lo fa per convinzione. Lo fa perché sa che qualcuno, più in alto, leggerà e apprezzerà.

È un fenomeno che conosciamo bene, soprattutto nei paesi dove tutti si conoscono: offendere sui social per farsi belli agli occhi del potente di turno. Un commento cattivo diventa un biglietto da visita, una prova di fedeltà, un modo per dire «io sto dalla tua parte». In cambio si spera in un sorriso, in una telefonata, magari in un favore.

Ma tu da che parte stai? Prendi carta e penna e rispondi con sincerità a ciascuna delle sette domande, solo con un sì o con un no. Alla fine conta quanti sì hai dato e leggi il risultato. Nessuno vedrà le tue risposte.

Le sette domande del test

1. Hai mai scritto un commento pungente contro qualcuno solo perché sapevi che sarebbe piaciuto a una persona importante?

2. Davanti a una critica fatta a chi comanda, ti è capitato di attaccare chi l’ha fatta invece di rispondere ai fatti?

3. Hai mai inviato a qualcuno “che conta” lo screenshot di un post o di un commento scritto da un altro?

4. Ti è capitato di mettere “mi piace” a un commento offensivo solo per farti notare da chi lo apprezzava?

5. Hai mai usato un profilo falso, o hai pensato di farlo, per dire online quello che non avresti il coraggio di firmare?

6. Quando qualcuno viene preso di mira nei commenti, ti unisci al coro anche se in fondo pensi che abbia ragione?

7. Ti sei mai aspettato un vantaggio, anche piccolo, per esserti schierato pubblicamente contro qualcuno?

Come leggere i risultati

Da 0 a 1 sì. Sui social discuti delle idee e non delle persone. Puoi essere d’accordo o in disaccordo, ma non hai bisogno di umiliare nessuno per sentirti dalla parte giusta. È più raro di quanto sembri.

Da 2 a 4 sì. Sei nella zona grigia. Forse non hai mai scritto un insulto vero e proprio, ma un like messo al momento giusto, un silenzio comodo o uno screenshot girato in privato fanno parte dello stesso meccanismo. Ognuno di questi gesti, preso da solo, sembra innocuo. Messi insieme, rendono normale offendere sui social chi la pensa diversamente.

5 sì o più. Il bisogno di piacere a chi ha potere sta guidando le tue scelte più di quanto pensi. Hai trasformato i social in un posto dove dimostrare fedeltà, e questo ha un costo: per te, che rinunci a pensare con la tua testa, e per chi subisce.

Perché si arriva a offendere sui social

Offendere sui social costa poco. Si scrive in un attimo, spesso da soli davanti al telefono, senza guardare negli occhi chi riceverà quelle parole. Se poi dall’altra parte c’è qualcuno che approva, mette un like o ringrazia in privato, il gesto sembra perfino premiato.

In realtà chi offende per compiacere qualcuno non guadagna mai davvero. Il potente di turno cambia, le alleanze si sciolgono, i favori promessi spesso non arrivano. Restano invece le parole scritte, che non si cancellano mai del tutto, e i rapporti rovinati con vicini, colleghi e compaesani.

C’è poi un danno più grande, che riguarda tutti. Quando chi critica viene attaccato, la gente smette di parlare. Nessuno segnala più un problema o fa una domanda scomoda. Una comunità dove si ha paura di esprimere un’opinione è una comunità più povera, anche se nessuno se ne accorge subito.

Tre piccoli gesti per cambiare

Il primo: prima di scrivere, chiediti per chi lo stai facendo. Se la risposta è «per farmi notare da qualcuno», fermati.

Il secondo: rispondi alle idee, non alle persone. Si può non essere d’accordo con chiunque senza deriderlo.

Il terzo: se vedi qualcuno preso di mira, non unirti al coro. A volte basta non mettere quel like. Altre volte un messaggio privato di vicinanza vale più di cento commenti.

Offendere sui social per farsi belli con chi comanda può sembrare una scorciatoia. In realtà è una strada che non porta da nessuna parte. La dignità invece non si compra con un like, e non si perde dicendo la propria con rispetto.