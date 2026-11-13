X Factor 2026, la Giostra e la tripla eliminazione: fuori anche Manuel Gargano di Trabia



Il quarto Live Show di X Factor 2026 ha riservato una serata particolarmente intensa, segnata dalla Giostra, dalla manche delle cover e da una tripla eliminazione che ha ridotto ulteriormente il numero degli artisti in gara. Tra coloro che hanno dovuto lasciare il palco c’è stato anche Manuel Gargano, in arte Manu, originario di Trabia, che ha concluso così il proprio percorso nel talent show, portando con sé l’esperienza maturata nel corso delle precedenti puntate e l’attenzione conquistata dal pubblico.

La puntata, trasmessa su Sky, ha visto le squadre affrontare due momenti distinti. La prima manche, denominata Giostra, e a seguire, spazio alla tradizionale manche delle cover, nella quale i concorrenti si sono misurati con repertori e generi differenti.

Al termine delle esibizioni, la classifica unica determinata dal voto del pubblico ha individuato i due artisti meno votati: gli Scraffs e Manu. Per entrambi l’eliminazione è stata immediata. Purtroppo non ha convinto l’interpretazione di Va bene, va bene così di Vasco Rossi.

Per Manuel Gargano la partecipazione a X Factor ha rappresentato un’importante occasione di visibilità e confronto artistico, consentendogli di portare il proprio percorso musicale davanti a una platea nazionale. La sua eliminazione ha inevitabilmente richiamato l’attenzione anche della comunità di Trabia, che ha seguito con interesse la presenza del giovane talento siciliano in una delle competizioni musicali più conosciute della televisione italiana.

La serata è proseguita con il ballottaggio tra Le Distanze e ALÌA. Dopo il confronto, è stato il Tilt a decretare l’uscita di ALÌA, completando così il quadro delle tre eliminazioni della puntata.

Per Manuel Gargano si è chiusa dunque l’esperienza televisiva a X Factor 2026. Resta il valore di un percorso che ha portato il nome di Trabia e della Sicilia all’attenzione del pubblico nazionale, offrendo al giovane artista un’importante occasione per farsi conoscere e continuare a coltivare le proprie ambizioni musicali. Forza Manuel Gargano.