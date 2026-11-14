Che elettore sei? Sei domande per capire se voti per un’idea o per un favore personale

A ogni elezione, nei paesi come nelle città, succede la stessa cosa. C’è chi va a votare dopo aver letto i programmi, ascoltato i candidati e confrontato le proposte. E c’è chi entra in cabina pensando a tutt’altro: al posto di lavoro promesso al figlio, alla pratica da sbloccare in Comune, al permesso che tarda ad arrivare.

Per questo secondo tipo di elettore il candidato non è un rappresentante da scegliere per le sue idee, ma un mediatore. Qualcuno a cui rivolgersi quando serve una spinta, una raccomandazione, una corsia preferenziale. Il voto diventa una moneta di scambio e il bene comune passa in secondo piano.

Ma tu che elettore sei? Prendi carta e penna e rispondi con sincerità a ciascuna delle sei domande, solo con un sì o con un no. Alla fine conta quanti sì hai dato e leggi il risultato. Nessuno vedrà le tue risposte.

Le sei domande del test

1. Quando scegli chi votare, conta più il fatto di conoscere personalmente il candidato che quello che propone per il paese?

2. Ti è mai capitato di votare qualcuno perché ti aveva fatto, o promesso, un favore?

3. Se hai un problema con un ufficio pubblico, la prima cosa che pensi è «a chi posso rivolgermi?» invece di seguire la strada normale?

4. Hai mai cambiato voto da un’elezione all’altra seguendo chi in quel momento poteva darti di più?

5. Ti capita di non leggere i programmi elettorali perché tanto «sono tutti uguali» e quello che conta è altro?

6. Dopo il voto, ti aspetti che l’eletto si ricordi di te più che dei problemi del paese?

Come leggere i risultati

Da 0 a 1 sì. Sei un elettore libero. Scegli in base alle idee, ai programmi e a quello che serve alla comunità. Puoi sbagliare, come tutti, ma il tuo voto resta tuo e nessuno può darlo per scontato. È proprio il tipo di elettore che rende forte una democrazia.

Da 2 a 3 sì. Sei a metà strada. Credi nel valore del voto, ma ogni tanto la tentazione del rapporto personale prende il sopravvento. Non sei un elettore dipendente, ma conosci bene quel mondo e a volte ci entri senza accorgertene. Il rischio è pensare che «così fan tutti» e che un piccolo favore non cambi nulla.

4 sì o più. Il tuo voto è diventato uno strumento per ottenere qualcosa per te, non per scegliere chi governerà per tutti. È il voto clientelare: chi lo dà spera in un vantaggio, chi lo riceve sa che dovrà ricambiare. Ma quel vantaggio, quando arriva, si paga caro. Spesso proprio da chi l’ha chiesto.

Perché il voto di favore conviene solo a chi lo chiede

Chi si fa eleggere grazie ai favori ha un debito con i suoi elettori uno per uno, non con la comunità. Il suo tempo, le sue energie e le risorse pubbliche finiranno per servire a ripagare quei debiti. Le strade da sistemare, i servizi da migliorare, le opere da costruire passeranno in secondo piano.

Il risultato lo vediamo ogni giorno: paesi senza servizi, giovani che partono, uffici che funzionano solo per chi «conosce qualcuno». Chi ha votato per un favore magari l’ha ottenuto, ma intanto vive in un posto che peggiora anche per lui, per i suoi figli e per i suoi nipoti.

C’è poi un aspetto che molti dimenticano. Un diritto chiesto come favore smette di essere un diritto. Se per avere una risposta da un ufficio pubblico serve una raccomandazione, vuol dire che chi non ha santi in paradiso resta indietro. E prima o poi può toccare a chiunque restare indietro.

Va ricordato anche che offrire o promettere denaro, o altre utilità, in cambio del voto è un reato. Non è una semplice abitudine da paese: la legge lo punisce, sia per chi offre sia per chi accetta.

Tre domande da farsi prima di entrare in cabina

Il primo passo è chiedersi: cosa propone questo candidato per tutti, non per me? Se non sai rispondere, forse non lo conosci abbastanza.

Il secondo: chi lo sostiene e perché? Dietro un candidato ci sono sempre persone e interessi. Conoscerli aiuta a capire per chi lavorerà davvero.

Il terzo: tra cinque anni, come vorrei che fosse il mio paese? Il voto serve a questo. Non a risolvere un problema di oggi, ma a scegliere chi deve costruire il domani di tutti.

Sapere che elettore sei è il primo passo per cambiare. Un voto dato per un’idea non porta un vantaggio immediato, ma è l’unico che non chiede nulla in cambio e non lascia debiti. E alla lunga è l’unico che conviene davvero a tutti.

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