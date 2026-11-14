Il Parco delle Madonie al confronto regionale sulle aree protette. Ferrarello illustra i progetti per la biodiversità





Il Parco delle Madonie ha preso parte all’incontro organizzato a Palermo dall’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, dedicato al

futuro delle Aree Naturali Protette della Sicilia e alle iniziative per rafforzare la collaborazione tra gli enti che ne curano la gestione.

Per l’Ente Parco delle Madonie erano presenti il presidente Giuseppe Ferrarello e Giuseppe Maurici, direttore Ente Parco delle Madonie, con il dirigente Peppuccio Bonomo, referente del Madonie UNESCO Global Geopark. All’incontro, svoltosi nell’Auditorium del Dipartimento regionale dell’Ambiente, hanno partecipato l’assessore regionale Giusi Savarino, l’arch. Calogero Beringheli, Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, il dirigente del Servizio aree protette, dott. Francesco Picciotto, i rappresentanti degli altri Enti Parco, i gestori delle Riserve Naturali, l’ARPA, il Corpo Forestale e le Aree Marine Protette.

Nel corso dei lavori, il presidente Ferrarello ha presentato alcune delle iniziative portate avanti dal Parco delle Madonie, illustrando i progetti destinati alla salvaguardia della biodiversità. Interventi che riguardano direttamente la gestione di un territorio caratterizzato da

una notevole varietà di ambienti naturali e da un patrimonio naturalistico di riconosciuto dall’Unesco.

Il presidente ha voluto sottolineare anche l’importanza della collaborazione con l’assessorato regionale, rivolgendo un ringraziamento all’assessore Savarino.

“Desidero ringraziare l’assessore Giusi Savarino per l’attenzione e la vicinanza concreta che ha riservato al territorio delle Madonie. Il sostegno garantito attraverso la disponibilità di mezzi e finanziamenti è stato e sarà particolarmente importante per portare avanti una serie

di progetti che abbiamo illustrato in questa occasione. Si tratta di risorse che ci hanno permesso di lavorare con maggiore incisività su interventi rivolti alla salvaguardia della biodiversità e alla tutela del nostro patrimonio naturale”. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi temi: dalla nuova

identità visiva delle Aree Naturali Protette al rafforzamento dei rapporti tra gli enti gestori, fino al collegamento con le Strategie per

lo Sviluppo Sostenibile e per l’adattamento ai Cambiamenti Climatici. È stato inoltre illustrato il percorso verso gli Stati Generali delle Aree

Naturali Protette della Sicilia. Per il Parco delle Madonie, l’appuntamento ha costituito un’occasione per presentare il lavoro svolto e confrontarsi sulle prospettive future, confermando l’importanza del sostegno regionale per proseguire gli interventi di tutela e conservazione del patrimonio naturale.