Sei un leone da tastiera? Cinque segnali che non dovresti ignorare e il test per scoprirlo

Dal vivo è una persona tranquilla, educata, magari anche timida. Saluta tutti al bar, non alza mai la voce, evita le discussioni. Poi accende lo smartphone, apre un social e si trasforma: commenti al vetriolo, insulti, sentenze su tutto e su tutti. È il leone da tastiera, una figura che ormai conosciamo bene e che si trova in ogni paese e in ogni città.

Lo schermo dà una strana sensazione di forza. Non si vede la faccia di chi legge, non si sente il tono della sua voce, non ci si deve misurare con la sua reazione. Così diventa facile dire cose che, guardandosi negli occhi, nessuno avrebbe il coraggio di dire.

Ma sei sicuro di non esserlo anche tu, almeno un po’? Prendi carta e penna e rispondi con sincerità a ciascuna delle cinque domande, solo con un sì o con un no. Alla fine conta quanti sì hai dato e leggi il risultato. Nessuno vedrà le tue risposte.

I cinque segnali del test

1. Scrivi online cose che non diresti mai in faccia alla persona interessata?

2. Ti capita di commentare una notizia dopo aver letto solo il titolo, senza conoscere davvero i fatti?

3. Quando qualcuno non è d’accordo con te, invece di rispondere alle sue ragioni lo attacchi sul piano personale?

4. Ti è mai capitato di pentirti di un commento e di cancellarlo qualche ora dopo?

5. Dopo aver scritto un commento duro, torni più volte a controllare chi ha risposto e quanti like ha ricevuto?

Come leggere i risultati

0 sì. Non sei un leone da tastiera. Sui social ti comporti come nella vita reale: dici la tua, anche con decisione, ma senza perdere il rispetto per chi hai davanti. Continua così.

Da 1 a 2 sì. Qualche volta la tastiera ti prende la mano. Capita a molti, soprattutto nei momenti di rabbia o su temi che ti stanno a cuore. Il segnale da non sottovalutare è quel commento cancellato o quella frase che non avresti mai detto di persona: è lì che comincia il problema.

3 sì o più. Il leone da tastiera è già dentro di te. I social sono diventati il posto dove sfoghi la rabbia, cerchi conferme e misuri il tuo peso con i like. Non è un giudizio sulla persona che sei, ma sul modo in cui usi lo strumento. E il modo si può sempre cambiare.

Perché lo schermo ci rende diversi

Gli esperti di comunicazione lo spiegano da anni: davanti a uno schermo si abbassano i freni. Non vediamo la reazione dell’altro, non percepiamo il dolore che possiamo causare, e spesso ci sentiamo protetti da una specie di anonimato, anche quando scriviamo con nome e cognome.

A questo si aggiunge il pubblico. Un commento cattivo attira l’attenzione, raccoglie reazioni, fa discutere. Per qualcuno diventa un modo per sentirsi importante, almeno per qualche minuto. Il leone da tastiera, in fondo, ruggisce per farsi guardare.

Ma le parole scritte restano. Possono essere copiate, salvate, girate in una chat. E possono avere conseguenze serie: offendere la reputazione di una persona sui social può costituire il reato di diffamazione aggravata, perché il messaggio raggiunge un numero indefinito di persone. Quello che sembra uno sfogo può finire davanti a un giudice.

Come domare il leone da tastiera

La prima regola è la più semplice: aspetta. Se un post ti fa arrabbiare, non rispondere subito. Rileggi il tuo commento dopo dieci minuti e chiediti se lo scriveresti ancora.

La seconda: informati prima di giudicare. Leggi tutto l’articolo, non solo il titolo. Molte polemiche nascono da notizie capite a metà.

La terza: immagina di dire quella frase a voce, davanti alla persona, in piazza. Se ti mette a disagio, probabilmente non va scritta.

Essere un leone da tastiera non rende più forti, rende solo più soli. La vera forza sta nel saper dire le cose con chiarezza e rispetto, sia online sia faccia a faccia.