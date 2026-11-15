Academy Basse Madonie Under 16, cuore e carattere: vittoria pesantissima a Corleone

Partita in notturna che regala atmosfere di categorie superiori. Bravi tutti.

Una prova di grande personalità, sacrificio e compattezza consente ai giovani dell’Academy Basse Madonie di espugnare un campo difficile. A decidere la sfida, nel finale, il rigore conquistato da Bonvissuto e trasformato con freddezza da Cavaretta.

Tre punti di quelli che pesano, conquistati con il cuore prima ancora che con le gambe. L’Under 16 dell’Academy Basse Madonie torna da Corleone con una vittoria di grande valore, maturata al termine di una gara intensa, combattuta e giocata a viso aperto contro un avversario ben organizzato e molto forte.

Una trasferta tutt’altro che semplice, affrontata peraltro con assenze importanti tra i titolari. Circostanze che avrebbero potuto condizionare la squadra, ma che hanno invece esaltato lo spirito del gruppo. I ragazzi hanno risposto con una prestazione di carattere, mostrando attenzione, sacrificio e personalità, senza mai sottrarsi al confronto e lottando su ogni pallone dal primo all’ultimo minuto.

Particolarmente significativa la prova di chi, pur essendo alle prime esperienze in questo campionato, ha saputo affrontare la sfida con sorprendente maturità, confermando la solidità di un collettivo nel quale ciascuno ha saputo mettere le proprie qualità al servizio della squadra.

Quando il pareggio sembrava ormai il risultato destinato a suggellare la contesa, è arrivato l’episodio che ha deciso l’incontro. La caparbietà di Bonvissuto, abile a procurarsi un calcio di rigore preziosissimo, ha aperto la strada al successo. Dal dischetto Cavaretta ha mantenuto la necessaria freddezza, trasformando con precisione e regalando all’Academy Basse Madonie una vittoria meritata e di grande significato.

A Corleone non sono arrivati soltanto tre punti: è arrivata la conferma di un gruppo che sa soffrire, reagire alle difficoltà e restare unito anche nei momenti più complicati.

Un successo che premia il lavoro dei ragazzi e dello staff tecnico e che testimonia il valore di un percorso di crescita fondato sul sacrificio, sulla fiducia reciproca e sul senso di appartenenza.

Cuore, carattere e spirito di squadra: così si conquistano le vittorie più belle. E quella di Corleone è certamente una di queste.