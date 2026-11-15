Like per forza al politico di turno: fai il test e scopri quanto sei davvero libero sui social

Il messaggio arriva quasi sempre la sera, su WhatsApp o in privato su Facebook. A volte è gentile: «Ti chiedo un piccolo favore, metti un like e condividi». Altre volte è più diretto: «Mi raccomando, fatti vedere». Il mittente è il politico del paese, l’amministratore, il potente di turno o qualcuno del suo cerchio. Il link porta a un post, a una foto con il nastro tagliato, a un annuncio.

E così, quasi senza pensarci, il pollice preme. Non perché quel post piaccia davvero, ma perché non metterlo potrebbe essere notato. È il like per forza, un gesto piccolo che racconta molto di come funzionano i rapporti tra cittadini e potere, soprattutto nei centri dove tutti si conoscono e dove ogni assenza si vede.

Ma tu quanto sei libero sui social? Prendi carta e penna e rispondi con sincerità a ciascuna delle sei domande, solo con un sì o con un no. Alla fine conta quanti sì hai dato e leggi il risultato. Nessuno vedrà le tue risposte.

Le sei domande del test

1. Hai mai ricevuto un messaggio che ti chiedeva di mettere un like o condividere un post di un politico o di un amministratore?

2. Ti è capitato di mettere quel like anche se il contenuto non ti interessava o non lo condividevi?

3. Hai mai pensato che non mettere il like potesse crearti problemi, sul lavoro, in Comune o con qualcuno che conta?

4. Ti è successo di evitare di mettere un like a un post critico verso chi governa, per paura che qualcuno se ne accorgesse?

5. Hai mai girato tu stesso a parenti e amici l’invito a mettere like al post di qualcuno di potente?

6. Ti sei mai sentito a disagio dopo aver messo un like che non avresti voluto mettere?

Come leggere i risultati

Da 0 a 1 sì. Sui social sei libero. Metti like a ciò che ti piace davvero e ignori il resto, senza preoccuparti di chi guarda. È un piccolo segno di indipendenza che vale più di quanto sembri.

Da 2 a 3 sì. Conosci bene il meccanismo del like per forza e qualche volta ci sei caduto. Lo fai per quieto vivere, per non creare attriti, per non sembrare scortese. Ma ogni like dato controvoglia sposta un po’ più in là il confine di quello che sei disposto a concedere.

4 sì o più. Il like per forza è diventato un’abitudine. I tuoi gesti sui social non raccontano più quello che pensi, ma quello che pensi sia meglio far vedere. È un segnale da non sottovalutare: quando anche un clic diventa un obbligo, la paura ha già preso il posto della libertà.

Perché il like per forza conta più di quanto sembri

Un like sembra niente. Non costa fatica, non lascia traccia evidente, non impegna. Eppure chi lo chiede sa bene quanto vale. I numeri sotto un post servono a mostrare consenso, a far credere che un’iniziativa sia apprezzata da tutti, a dare l’immagine di un potere forte e circondato di sostenitori.

C’è poi un aspetto più delicato. Quando l’invito arriva da chi può decidere su un permesso, un incarico o una pratica, smette di essere una semplice richiesta. Diventa una forma di controllo, a volte silenziosa, a volte esplicita: chi c’è e chi non c’è, chi applaude e chi tace. E nei paesi piccoli queste liste, anche se nessuno le scrive, tutti sanno che esistono.

Il risultato è un consenso finto. I post si riempiono di like, ma quei numeri non dicono quanto la gente sia davvero d’accordo. Dicono solo quanto ha paura di non esserlo. E un potere che si misura con i like per forza perde il contatto con la realtà, perché non sente più le voci critiche che potrebbero aiutarlo a correggere gli errori.

Tre modi per riprendersi la libertà

Il primo: ricorda che il like è tuo. Nessuno ha il diritto di pretenderlo, e non metterlo non è un’offesa.

Il secondo: non fare da catena. Se ricevi l’invito, non girarlo ad altri. Basta un anello che si ferma per spezzare il meccanismo.

Il terzo: metti like a ciò che merita davvero, anche se è scomodo. Un apprezzamento sincero a chi propone un’idea utile, chiunque sia, vale più di cento clic dati per obbligo.

Il like per forza non rende nessuno più forte. Né chi lo chiede, né chi lo dà. La vera forza sta in una comunità dove ognuno può dire, anche con un semplice clic, quello che pensa davvero.