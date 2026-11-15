Serie D Femminile, la Sicilia In Vacanza Kepha 2.0 vince: netto 3-0 alla ASD Pecoraro Totivolley. Sconfitta la Maschile

Vittoria convincente per la formazione cefaludese al PalaIgnazio. Tre set condotti con personalità e un successo che premia il lavoro dell’intero gruppo.

La Sicilia In Vacanza Kepha 2.0 si conferma protagonista nel campionato di Serie D femminile, conquistando una meritata vittoria casalinga contro la ASD Pecoraro Totivolley. Al PalaIgnazio di Cefalù, nella gara disputata domenica 15 novembre, la formazione cefaludese si è imposta con un convincente 3-0, al termine di un incontro nel quale ha saputo esprimere determinazione, continuità e una buona organizzazione di gioco.

Una prestazione positiva, costruita attraverso la capacità di mantenere il controllo della partita e imporre il proprio ritmo. Il primo parziale, chiuso sul 25-15, ha evidenziato la maggiore incisività delle padrone di casa, capaci di prendere subito in mano le redini dell’incontro.

Più combattuta la seconda frazione, nella quale la formazione ospite ha provato a contrastare la Kepha con maggiore efficacia. Le cefaludesi, tuttavia, hanno saputo gestire il momento con lucidità, trovando le soluzioni necessarie per chiudere il set sul 25-22.

Nel terzo parziale la Sicilia In Vacanza Kepha 2.0 ha ripreso a condurre con autorità, senza lasciare spazio a ulteriori tentativi di rimonta delle avversarie. Il 25-13 finale ha sancito una vittoria piena, maturata in tre set e accompagnata da una prestazione corale.

Un risultato importante per il cammino in campionato e per il morale della squadra, che trova nell’affiatamento e nel contributo delle proprie atlete gli elementi su cui continuare a costruire la stagione.

IL TABELLINO

SICILIA IN VACANZA KEPHA 2.0 – ASD PECORARO TOTIVOLLEY 3-0

Parziali: 25-15, 25-22, 25-13.

SICILIA IN VACANZA KEPHA 2.0 (Colonna A)

1 Gugliuzza Silvia, 5 Gatta Manuela, 7 Di Cristina Monica, 10 Gallo Martina Milagros, 11 Musotto Rosa, 12 Tosi Eleonora, 13 Tirabasso Paula Andrea, 18 Barranco Marica, 21 Leone Giulia. All. Marco Sabatino, Annachiara Ingrosso. Dir. Marco Gugliuzza.

Liberi: 23 Cirrito Giulia Maria (L1), 15 Guercio Karen Valentina (L2).

ASD PECORARO TOTIVOLLEY (Colonna B)

1 Giuffrè Agnese, 7 Mastrogiovanni Naike, 9 Curcio Elena, 11 Crisafulli Costanza, 14 Crisafulli Ginevra, 15 Muni’ Giuliana, 17 Verro Clelia, 19 Sinagra Giorgia, 21 Pellegrino Giulia, 37 Randazzo Serena, 43 Di Fede Sara, 46 Mannino Giada. All. Pecoraro Giacomo. Dir. Nadia La Mantia.

Liberi: 3 Scollo Manuela (L1), 39 Ciappa Marta Solidea (L2).

Arbitro: Domenico Carini.

Segnapunti: Manuela Cerami.

Durata dell’incontro: 1 ora e 27 minuti.

RISULTATO FINALE: SICILIA IN VACANZA KEPHA 2.0 – ASD PECORARO TOTIVOLLEY 3-0.





D MASCHILE



Farmacia Vacanti, sconfitta a Palermo contro l’APD Club Leoni: i padroni di casa si impongono per 3-1

Si chiude con una sconfitta la trasferta palermitana della Farmacia Vacanti, superata per 3-1 dall’APD Club Leoni nella gara valevole per il campionato di Serie D maschile. Una partita combattuta, caratterizzata da momenti di equilibrio e da un finale particolarmente intenso, nel quale la formazione ospite ha lottato fino all’ultimo pallone, cedendo soltanto ai vantaggi del quarto set.

L’incontro, disputato domenica 15 novembre alla Palestra Club Leoni di Palermo, si è aperto con il successo dei padroni di casa nel primo parziale, chiuso sul 25-21. La Farmacia Vacanti ha saputo reagire nel secondo set, trovando maggiore incisività e ristabilendo la parità con il punteggio di 23-25.

La formazione palermitana ha tuttavia ripreso in mano la partita nel terzo parziale, imponendosi per 25-18. Non è mancata la reazione della Farmacia Vacanti nel quarto set, disputato punto a punto e rimasto aperto fino alle battute conclusive. L’APD Club Leoni è riuscita infine a prevalere sul 29-27, mettendo così il sigillo sull’incontro.

Il 3-1 finale premia dunque la formazione di casa, ma la Farmacia Vacanti ha avuto il merito di mantenere viva la contesa, soprattutto nel secondo e nel quarto parziale, confermando la volontà di misurarsi senza arrendersi anche nei momenti più difficili della gara.

TABELLINO

APD CLUB LEONI – FARMACIA VACANTI 3-1

(25-21, 23-25, 25-18, 29-27)

FARMACIA VACANTI: Piro Mattia (2), Purpora Vincenzo (6), Cirincione Andrea (7), Camilleri Vincenzo (8), Siragusa Alberto (9), Maranto Simone (11), Gugliuzza Giuseppe (12), Trobia Riccardo (16), Taormina Francesco (17), Mannara’ Gabriele Maria (21), Centineo Salvatore Leonardo (28), Ilardi Davide (31), Rizzello Francesco Giuseppe (47).

Libero: Collesano Kristofer (14).

Allenatore: Brusca Vincenzo.

Assistente allenatore: Catalano Maria

Dirigente: Mannara’ Gerlando.

APD CLUB LEONI: David Marco (1), Mangione Luca (4), Montalbano Francesco Paolo (7), D’Acquisto Manlio (10), D’Acquisto Carlo (11), Barcellona Flavio Giuseppe (17), D’Acquisto Gianmarco (58), Vitrano Valter Giuseppe (67).

Liberi: Florio Fabio (5), Firicano Giuseppe (52).

Allenatore: D’Acquisto Manlio.

Direzione di gara: primo arbitro Gianpiero Villano di Palermo; segnapunti Alberto Maria Levantino.

Durata dell’incontro: 2 ore e 3 minuti.