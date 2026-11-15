Uomo libero o quaquaraquà? Il test ispirato a Sciascia per scoprire da che parte stai davvero

Nel 1961 Leonardo Sciascia pubblicò «Il giorno della civetta», il romanzo che per primo raccontò la mafia senza giri di parole. In una delle sue pagine più famose il boss don Mariano Arena, interrogato dal capitano Bellodi, spiega come vede il mondo. Divide l’umanità in cinque categorie: gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, una quarta che è meglio non ripetere e, in fondo alla scala, i quaquaraquà.

Gli uomini veri, dice don Mariano, sono pochissimi: quelli che hanno il coraggio di stare dritti, di dire quello che pensano e di pagarne il prezzo. I quaquaraquà sono il contrario. La parola stessa ricorda lo starnazzare delle anatre: tanto rumore, nessun valore. Sono quelli che parlano tanto e non contano niente, che cambiano idea a seconda di chi comanda, che si piegano per un piccolo favore e poi vendono la propria dignità al primo che passa.

Sono passati più di sessant’anni, ma quella classificazione non è invecchiata. Anzi, nella Sicilia di oggi è più attuale che mai. Basta guardarsi intorno: in piazza, negli uffici, sui social.

E tu dove ti collochi? Prendi carta e penna e rispondi con sincerità a ciascuna delle sette domande, solo con un sì o con un no. Alla fine conta quanti sì hai dato e leggi il risultato. Nessuno vedrà le tue risposte.

Le sette domande del test

1. Ti è capitato di cambiare opinione su una persona o su una scelta solo perché era cambiato chi comandava?

2. In pubblico dai ragione a chi ha potere, ma in privato ne parli male?

3. Hai mai accettato un piccolo favore sapendo che poi avresti dovuto ricambiarlo con il voto o con il silenzio?

4. Davanti a un’ingiustizia che hai visto con i tuoi occhi, hai preferito dire «non sono fatti miei»?

5. Ti è successo di salutare con calore qualcuno solo perché poteva esserti utile, e di ignorarlo quando non lo era più?

6. Hai mai evitato di firmare una protesta o una richiesta giusta per paura di essere notato?

7. Parli tanto, al bar o sui social, ma quando c’è da metterci la faccia ti tiri indietro?

Come leggere i risultati

Da 0 a 1 sì. Sei un uomo, o una donna, nel senso che intendeva Sciascia. Stai dritto anche quando costa, non ti pieghi per convenienza e la tua parola vale. Fai parte di una minoranza preziosa: è da persone come te che una comunità può ripartire.

Da 2 a 3 sì. Sei un mezz’uomo. Hai dei princìpi e spesso li difendi, ma ogni tanto la paura o la convenienza vincono. Non è una condanna: è il punto in cui si trova tanta gente onesta che vive in un ambiente difficile. La strada verso l’uomo libero è più corta di quanto pensi.

Da 4 a 5 sì. Sei scivolato tra gli ominicchi. Ti adatti, ti accontenti, ti muovi dove soffia il vento. Non fai del male apertamente, ma con il tuo silenzio e i tuoi piccoli compromessi lasci campo libero a chi il male lo fa.

6 sì o più. Il quaquaraquà ti somiglia più di quanto vorresti. Hai scambiato la tua libertà con la tranquillità, la tua voce con un favore, la tua dignità con la paura. Ma fare un test come questo con sincerità è già un primo passo per cambiare.

Perché i quaquaraquà fanno comodo al potere

Chi governa male ha bisogno dei quaquaraquà. Ha bisogno di gente che applaude a comando, che tace quando deve, che si accontenta di poco e non chiede nulla per la comunità. Ogni quaquaraquà in più è una voce critica in meno, un controllo in meno, una domanda scomoda che nessuno farà.

Il prezzo lo pagano tutti. Un paese pieno di quaquaraquà è un paese dove le opere non si fanno, i servizi non arrivano, i giovani partono. Perché chi amministra sa che, qualunque cosa faccia, nessuno alzerà la testa. È il meccanismo che Sciascia aveva visto con chiarezza: il potere che non ha bisogno di convincere, perché gli basta essere temuto.

Come si torna a essere uomini liberi

Non servono gesti eroici. Basta smettere di fare il quaquaraquà nelle piccole cose di ogni giorno.

Dire in pubblico quello che si pensa in privato, con rispetto ma senza paura. Rifiutare il favore che obbliga, anche quando sembra innocuo. Votare per un’idea, non per un piacere ricevuto. Stare vicino a chi viene isolato perché ha parlato.

Sciascia scriveva che gli uomini sono pochissimi. Ma nessuno nasce quaquaraquà: lo si diventa, un compromesso alla volta. E allo stesso modo, una scelta alla volta, si può tornare a essere liberi.