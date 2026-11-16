Colletta Alimentare, il Lions Club Cefalù supera la tonnellata: raccolti 1.050 chilogrammi di derrate alimentari



Una comunità che sa farsi vicina a chi è in difficoltà. È il segnale forte emerso dalla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, svoltasi sabato 14 novembre 2026 presso il punto vendita Decò di Cefalù, con la partecipazione dei soci del Lions Club Cefalù e di numerosi cittadini.

Grande successo per l’iniziativa, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ATS e che ha visto l’adesione del Distretto Lions 108Yb, guidato dal Governatore Giuseppe Walter Buscema.

In tanti hanno, infatti, scelto di aggiungere alla propria spesa alcuni prodotti da donare, trasformando un gesto quotidiano in un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà.

La Presidente del Lions Club Cefalù, dott.ssa Silvana Leanza, ha espresso la propria gratitudine a quanti hanno reso possibile il successo della raccolta:

“Il mio ringraziamento va innanzitutto a tutti i soci che, con impegno e disponibilità, si sono prodigati dedicando tempo ed energie a questa iniziativa. Ma un grazie ancora più grande desidero rivolgerlo ai cittadini che, numerosi, hanno accolto il nostro invito e hanno scelto di donare una parte della propria spesa a chi vive un momento di difficoltà. È nella generosità di questi gesti che si riconosce la forza di una comunità.

Aver raggiunto circa 1.050 chilogrammi di alimenti è un risultato che ci riempie di soddisfazione e testimonia quanto sia ancora forte il sentimento di solidarietà nella nostra comunità, anche in un momento particolarmente difficile.

Ringrazio la Fondazione Banco Alimentare ATS per aver promosso questa importante iniziativa, coinvolgendo anche noi Lions; le Parrocchie, alle quali sarà affidato quanto raccolto affinché possa raggiungere le famiglie che necessitano di aiuto; e il supermercato Decò di Cefalù per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate, mettendo a disposizione gli spazi per la raccolta”.

“La partecipazione dei cittadini dicono dal Lions Club Cefalù – conferma che la solidarietà non ha bisogno di gesti straordinari: nasce dalla disponibilità a condividere ciò che si ha e dalla volontà di non lasciare indietro nessuno”.

È questo il valore della Colletta Alimentare e il messaggio che il Lions Club Cefalù ha voluto rilanciare: la solidarietà diventa concreta quando ciascuno sceglie di fare la propria parte.