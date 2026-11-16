Oltre il silenzio», a Lascari un incontro sulla violenza contro le donne

Parlare di violenza contro le donne significa affrontare una realtà che non può essere relegata al silenzio né affidata soltanto alle cronache. Servono consapevolezza, strumenti concreti di tutela e una rete di persone e istituzioni capace di stare accanto a chi vive situazioni di violenza. Da questa esigenza nasce «Oltre il silenzio», l’iniziativa promossa dall’Associazione culturale ricreativa Polis, in programma sabato 21 novembre, alle ore 17.00, nella sede di Piazzetta Ventimiglia 14/16, a Lascari.

L’incontro sarà un momento di informazione e confronto dedicato agli strumenti giuridici, alle azioni di contrasto e alle possibilità di sostegno per le donne vittime di violenza.

A portare il proprio contributo sarà la dott.ssa Erina Cirincione, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese, che offrirà una testimonianza di particolare rilievo sul ruolo della giustizia e sugli strumenti di tutela a disposizione delle vittime.

La sua partecipazione sarà accompagnata da un momento teatrale tratto da «Mai più», testo scritto dalla stessa dott.ssa Cirincione e pubblicato in anteprima sulla pagina Facebook di Articolo 21. Una rappresentazione che intende dare voce a una realtà spesso nascosta, affidando al linguaggio del teatro la possibilità di suscitare attenzione, riflessione e partecipazione.

All’incontro interverranno anche il dott. Salvatore Cesare, presidente dell’Associazione Polis, e l’avvocato Giuseppe Schittino.

Saranno presenti il prof. Franco Schittino, sindaco di Lascari, il capitano Marco Merola, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cefalù, e il maresciallo Fabrizio Pecoraro, comandante della Stazione dei Carabinieri di Lascari.

Con questa iniziativa, la Polis intende contribuire a una riflessione che riguarda l’intera comunità. Contrastare la violenza significa, infatti, non voltarsi dall’altra parte, riconoscere i segnali, conoscere le possibilità di protezione e fare in modo che chi chiede aiuto possa trovare ascolto e sostegno.

L’appuntamento è per sabato 21 novembre, alle ore 17.00, presso la sede della Polis, in Piazzetta Ventimiglia 14/16, a Lascari. L’ingresso è libero.