Per ogni bambino nato dal 1° gennaio 2027 lo Stato aprirà un conto di risparmio e ci verserà 100 euro ogni anno, fino alla maggiore età. Si chiama Fondo “Valore nuovi nati” ed è una delle misure per le famiglie del disegno di legge di Bilancio 2027, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre e ora all’esame del Parlamento. Alla fine, a 18 anni, nel salvadanaio ci saranno almeno 1.800 euro, più i rendimenti e tutto ciò che genitori, nonni e zii avranno deciso di aggiungere.

Cos’è il Fondo “Valore nuovi nati”

Il fondo è previsto dall’articolo 58 del ddl di Bilancio 2027 e viene istituito presso l’INPS, con una contabilità separata. L’obiettivo dichiarato è diffondere la cultura del risparmio e della previdenza tra le nuove generazioni, favorendo un accumulo di lungo periodo fin dalla nascita. Secondo le stime dell’INPS, la misura riguarderà circa 360mila bambini nel primo anno.

Non si tratta di un bonus una tantum: è un impegno che lo Stato prende per diciotto anni con ogni nuovo nato.

A chi spetta

Il fondo è riservato ai bambini nati a partire dal 1° gennaio 2027. Chi è nato prima di quella data resta escluso. Non sono previsti limiti di ISEE o di reddito: la posizione viene aperta per tutti i nuovi nati.

Un punto ancora da chiarire riguarda i bambini adottati, che il testo attuale non menziona. La questione è stata segnalata nel dossier parlamentare e potrebbe essere corretta durante l’esame della legge.

Come si apre il conto: la procedura è automatica

Le famiglie non devono presentare alcuna domanda. Entro tre mesi dalla nascita l’INPS apre una posizione individuale intestata al bambino e ne dà comunicazione ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale. Da quel momento lo Stato comincia a versare la sua quota annuale.

Quanto versa lo Stato: 1.800 euro in 18 anni

Il contributo pubblico è di 100 euro all’anno, ogni anno, fino al compimento dei 18 anni. In totale fanno 1.800 euro nominali, a cui si sommano i rendimenti maturati nel tempo.

Genitori, nonni e zii possono aggiungere fino a 1.000 euro l’anno

Il salvadanaio può essere alimentato anche dalla famiglia. Possono versare i genitori, i parenti fino al terzo grado, quindi anche nonni e zii, e gli affini fino al secondo grado. I versamenti volontari sono ammessi fino ai 18 anni del beneficiario, entro il limite di 1.000 euro l’anno.

C’è anche un vantaggio fiscale: le somme versate sono detraibili dall’IRPEF al 19%. Su 1.000 euro significa fino a 190 euro di imposte risparmiate ogni anno. Le modalità e la frequenza dei versamenti saranno fissate dal decreto attuativo.

Chi gestisce i soldi

L’INPS raccoglie i versamenti e cura la parte amministrativa, mentre la gestione finanziaria delle somme è affidata a Cassa depositi e prestiti, che dovrà investire seguendo criteri di prudenza. Il testo non indica ancora come saranno calcolati e attribuiti i rendimenti.

Cosa succede a 18 anni

Al compimento della maggiore età il ragazzo potrà chiedere di trasferire tutto il capitale accumulato in una forma di previdenza complementare, cioè un fondo pensione o un piano individuale. Il fondo nasce quindi come primo mattone di una pensione integrativa, non come un conto da svuotare liberamente.

Non è esclusa la possibilità di un riscatto anticipato, ma i casi in cui sarà possibile verranno stabiliti con un apposito decreto ministeriale. Le somme trasferite al fondo pensione, inoltre, non potranno essere dedotte una seconda volta, per evitare un doppio vantaggio fiscale.

Quando parte davvero: il decreto attuativo

Per diventare operativo il fondo ha bisogno di un decreto del ministro del Lavoro, d’intesa con il ministero dell’Economia e sentiti INPS, Banca d’Italia e Covip. Il testo prevede che arrivi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio. Il dossier parlamentare ha già segnalato un possibile disallineamento: l’INPS dovrebbe aprire i conti entro tre mesi dalla nascita, ma le regole operative potrebbero arrivare dopo.

La misura non è ancora definitiva

Il Fondo “Valore nuovi nati” è contenuto in un disegno di legge, quindi non è ancora legge. Importi, beneficiari e regole potrebbero cambiare durante l’esame in Parlamento, che deve approvare la manovra entro il 31 dicembre. Le famiglie che aspettano un bambino nel 2027 farebbero bene a seguire l’iter: se il testo resterà invariato, il conto si aprirà da solo, senza burocrazia.