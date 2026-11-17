Monreale ricorda il carabiniere Pietro Giaccone: a quarant’anni dall’omicidio mafioso, il tributo alla memoria

A quarant’anni dal suo assassinio, Monreale ha ricordato il carabiniere Pietro Giaccone, ucciso dalla mafia per avere compiuto fino in fondo il proprio dovere. Una ricorrenza che rinnova il ricordo di un servitore dello Stato e richiama il valore del coraggio, della fedeltà alle istituzioni e dell’impegno contro ogni forma di criminalità organizzata.

La commemorazione si è svolta questa mattina al cimitero comunale, dove è stato deposto un cuscino di fiori sulla tomba del militare, alla presenza dei familiari e delle autorità civili e militari.

Presenti il Comandante Provinciale Palermo generale di Brigata Pietro Sutera ; il comandante del Gruppo CC. Monreale Tenente Colonnello Gennaro Petruzzelli ; il comandante della CC. Monreale Capitano Niko Giaquinto e il comandante della locale Stazione Luogotenente c.s. Antonio La Rocca.

A ricordare la figura di Giaccone è stato il deputato regionale di Marco Intravaia, componente della Commissione regionale Antimafia, che ha sottolineato il significato della sua testimonianza, soprattutto per le nuove generazioni.

Il nome di Pietro Giaccone è legato a una vicenda che affonda le proprie radici nel 17 giugno 1980. In quella data, mentre prestava servizio come carabiniere ausiliario presso la Stazione di Palermo Falde, intervenne insieme a un sottufficiale per sventare una rapina ai danni della cassa del mercato ortofrutticolo di Palermo. Nel conflitto a fuoco che ne seguì rimase ucciso un rapinatore.

Sei anni dopo, il 17 novembre 1986, la vendetta raggiunse Giaccone. Mentre si trovava alla guida della propria automobile in via Giovanni Verga, nel quartiere Albergheria di Palermo, venne raggiunto da tre sicari che aprirono il fuoco contro di lui, uccidendolo con numerosi colpi di pistola. Aveva appena 26 anni. Nel 1993 la Corte d’Assise di Palermo riconobbe la matrice mafiosa dell’assassinio, ricondotto alla ritorsione per la morte del rapinatore.

Nel 2006, alla memoria del militare, fu conferita la Medaglia d’Oro al Merito Civile, con una motivazione che ne riconosce l’elevato spirito di servizio e le virtù civiche.

