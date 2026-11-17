L’11 dicembre è una data che riguarda tutti, anche se pochi la conoscono. Entro quel giorno ogni Paese dell’Unione europea deve trasformare in legge nazionale la nuova direttiva sulla qualità dell’aria, il testo con cui Bruxelles ha deciso di abbassare in modo netto i livelli di smog consentiti nelle nostre città. L’Italia ha già fatto la sua parte sulla carta: il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo al decreto di recepimento il 5 novembre, dopo un primo esame ad agosto. Il nuovo testo prende il posto della legge sulla qualità dell’aria in vigore dal 2010.

Ma cosa cambia davvero per chi vive in città? Proviamo a spiegarlo senza termini tecnici.

La vera scadenza è il 2030

Un chiarimento è necessario: dall’11 dicembre i limiti da rispettare restano più o meno quelli di oggi. La svolta arriva il 1° gennaio 2030, quando entreranno in vigore soglie molto più severe. L’idea è dare a Regioni e Comuni qualche anno per prepararsi, con regole nuove su controlli, piani e informazione ai cittadini già da subito.

Limiti dimezzati per polveri sottili e biossido di azoto

I numeri parlano chiaro. Per le polveri sottili più piccole e pericolose, le PM2,5, la media annuale consentita scenderà da 25 a 10 microgrammi per metro cubo. Per le PM10 si passerà da 40 a 20. Stesso taglio per il biossido di azoto, il gas prodotto soprattutto dai motori diesel: da 40 a 20 microgrammi. In pratica, i limiti vengono dimezzati o quasi. Ci saranno anche nuove soglie giornaliere, con un numero massimo di sforamenti tollerati nel corso dell’anno.

Le nuove regole si avvicinano alle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, che da tempo indica valori ancora più bassi come soglia di sicurezza per la salute.

Cosa succede se una città sfora

Chi supera i limiti non potrà più limitarsi ad aspettare. Le Regioni dovranno preparare un piano per la qualità dell’aria entro due anni dallo sforamento e rientrare nei valori consentiti il prima possibile, comunque entro quattro anni. Prima ancora del 2030, le zone a rischio dovranno adottare tabelle di marcia per arrivare preparate alla scadenza. Per alcune aree particolarmente difficili sono previste proroghe fino al 2035 o al 2040, ma solo a condizioni precise e sotto il controllo della Commissione europea.

Più controlli e più informazione

Cambiano anche le centraline. Le Regioni dovranno rivedere la mappa delle zone da monitorare e adeguare le reti di rilevamento, con misurazioni nei punti più esposti, come le strade ad alto traffico e le aree industriali. I cittadini avranno diritto a dati aggiornati ogni ora sui principali inquinanti e a informazioni chiare sui rischi per la salute.

Il diritto al risarcimento

È forse la novità più forte. Chi si ammala a causa dell’aria inquinata, quando il danno dipende dal mancato rispetto delle regole da parte delle autorità, potrà chiedere un risarcimento. Cittadini e associazioni potranno anche rivolgersi al giudice amministrativo. E per i danni alla salute il tempo per agire non comincerà a scorrere finché la violazione non sarà cessata e la persona non avrà scoperto il danno.

E la Sicilia?

Il tema non riguarda solo Milano e Torino. Palermo, secondo i dati raccolti all’inizio dell’anno da medici e associazioni ambientaliste, registra una media annuale di PM10 di 41 microgrammi: già oggi al limite, e il doppio di quanto sarà consentito dal 2030. Una distanza enorme, che chiama in causa traffico, porto e trasporto pubblico.

Una sfida da vincere in quattro anni

La nuova direttiva sulla qualità dell’aria non è solo una questione di numeri. In Italia lo smog provoca ogni anno decine di migliaia di morti premature. Il tempo per adeguarsi c’è, ma non è molto: poco più di quattro anni per cambiare il modo in cui ci muoviamo e respiriamo in città. La qualità dell’aria che avremo nel 2030 dipende dalle scelte che si fanno adesso.