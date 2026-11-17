Sconfitta per 3-0 del Progetto IISS “J. Del Duca” – Kepha 2.0 nella gara del campionato Under 19 Maschile disputata lunedì 16 novembre 2026, alle ore 19.30, nella palestra dell’IISS “Jacopo del Duca” di Cefalù. A conquistare l’intera posta in palio è stato il Volley Ficarazzi, al termine di una partita articolata in tre set.

La formazione ospite si è imposta nei parziali con i punteggi di 25-17, 25-23 e 25-11. Dopo un primo set favorevole al Ficarazzi, la seconda frazione ha offerto un confronto più equilibrato, con i ragazzi della Kepha capaci di restare in partita fino alle battute finali, prima di arrendersi sul 23-25. Nel terzo set gli ospiti hanno ripreso il controllo del gioco, chiudendo sul 25-11 e fissando il risultato definitivo sullo 0-3.

Tabellino

Campionato Serie Under 19 Maschile – 16 novembre 2026

Progetto IISS “J. Del Duca” – Kepha 2.0 – Volley Ficarazzi 0-3

Parziali: 17-25, 23-25, 11-25.

Formazioni

Progetto IISS “J. Del Duca” – Kepha 2.0: Cirincione Andrea (6), Guarcello Salvatore (8), Maranto Simone (11), Taormina Francesco (15), Torregrossa Mattia (16), Trobia Riccardo (25), Cacozza Cristian (28), Gugliuzza Giuseppe (29).

Allenatore: Rizzitello Francesco Giuseppe.

Libero: Naimo Matteo (28).

Volley Ficarazzi: Barone Andrea (6), La Susa Giuseppe (10), Campanella Diego (16), Passarello Samuele (22), Buttitta Francesco (24), Cordaro Samuele (25), Caruso Giuseppe (27), Amoroso Marco (30).

Allenatrice: Recchia Caterina.

Dirigente: Carbone Vincenzo.

Direzione di gara

Arbitro: Filippo Li Volsi.

Segnapunti: Gabriella Torcivia.

Durata dell’incontro: 76 minuti.

Inizio: ore 19.30.

Fine: ore 20.52.

