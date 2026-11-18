Dall’alto delle torri del Duomo di Cefalù si vede tutto: i tetti, il mare, la Rocca, la piazza. E si vede soprattutto una differenza che nove secoli hanno reso evidente. Un tempo, in questa città, per comandare bisognava fare una cosa sola: costruire. Oggi, a volte, per comandare sembra bastare l’esatto contrario. E il paradosso è che a demolire, spesso, non è chi passa per caso in piazza, ma proprio chi è stato scelto per guidare.

Quando il potere si misurava in pietre

Nel passato il potere aveva un difetto enorme: si vedeva. Chi comandava doveva lasciare qualcosa in piedi, altrimenti nessuno si ricordava di lui. Ruggero II volle la cattedrale e la città gli crebbe attorno. I Ventimiglia lasciarono a Cefalù la loro grande dimora, l’Osterio Magno. Vescovi e famiglie nobili lasciarono chiese, palazzi, conventi. Il barone Enrico Piraino di Mandralisca lasciò alla città le sue collezioni e una scuola che porta ancora il suo nome.

Non erano santi. Erano ambiziosi, a volte prepotenti. Ma la loro ambizione aveva una forma precisa: un muro, un arco, una biblioteca. E soprattutto avevano capito una cosa che oggi pare dimenticata: per costruire una città servono le persone, tutte. Non si alza una cattedrale con i soli amici. Servono anche quelli che ti stanno antipatici, purché sappiano tagliare la pietra.

Eletti per costruire, impegnati a smontare

Oggi il cantiere è sempre aperto, ma funziona al contrario. E il capocantiere, a volte, è proprio chi avrebbe ricevuto il mandato di costruire.

Chi viene chiamato a guidare una comunità riceve un incarico preciso: tenere insieme la gente, farla lavorare per lo stesso obiettivo, lasciare la città un po’ meglio di come l’ha trovata. Succede invece che l’energia migliore venga spesa altrove. Non a edificare, ma a smontare: il progetto avviato da chi c’era prima, l’iniziativa nata fuori dal proprio giro, la collaborazione con chi non si è schierato al momento giusto.

E il materiale che si demolisce più volentieri non è la pietra. Sono i rapporti umani. Quelli che in una città piccola si costruiscono in decenni e si rompono in un pomeriggio. Il vicino con cui non ci si saluta più, l’associazione che non viene più invitata, il commerciante che ha messo il “mi piace” sbagliato, il professionista che ha osato dire una cosa sensata dalla parte sbagliata.

La città divisa in due colonne

Il metodo è semplice, quasi elegante nella sua povertà. Si prende una comunità intera e la si divide in due colonne: amici e nemici. Nella prima ci sono quelli che applaudono. Nella seconda tutti gli altri, compresi quelli che non hanno mai pensato di essere nemici di nessuno e lo scoprono un giorno, con un certo stupore, perché una porta non si apre più.

È un sistema che funziona benissimo per comandare, e malissimo per governare. Divide et impera, dicevano i romani, che però nel frattempo costruivano acquedotti. Qui la seconda parte del programma, quella con gli acquedotti, è andata smarrita.

Il risultato è paradossale. Una città dove i cefaludesi si guardano con sospetto sotto le stesse torri che per nove secoli li hanno tenuti insieme. Dove si sa benissimo chi sta con chi, ma non si sa più cosa si sta facendo, né per chi.

L’arroganza di chi non ha niente da mostrare

C’è poi un dettaglio che le torri del Duomo di Cefalù non possono non notare: il tono. Chi costruiva poteva permettersi un po’ di superbia, perché aveva qualcosa da indicare. “Quella l’ho fatta io” è una frase arrogante, ma dietro c’è un’opera.

L’arroganza di chi demolisce, invece, non poggia su niente. Non avendo un’opera da mostrare, mostra i muscoli. Non avendo un progetto, ha un nemico. Non potendo dire “guardate cosa ho costruito”, dice “guardate chi ho messo fuori”. È un’arroganza a vuoto, che fa molto rumore proprio perché è vuota.

Una regola da recuperare

Sotto le torri del Duomo di Cefalù, la piazza continua a riempirsi di turisti che arrivano da tutto il mondo per vedere quello che hanno costruito altri. Nessuno viene a Cefalù per ammirare un’amicizia rotta, un’associazione esclusa o una città spaccata in due tifoserie. Vengono per le pietre, messe una sopra l’altra da gente che, per contare qualcosa, sapeva di dover lasciare qualcosa a tutti, anche a chi non la pensava come lei.