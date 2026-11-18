Il Liceo Linguistico di Cefalù apre le porte all’Europa. È partito ufficialmente il gemellaggio culturale tra il liceo linguistico dell’I.I.S.S. “Jacopo Del Duca-Diego Bianca Amato” e il Lycée International di Saint-Germain-en-Laye, una delle scuole francesi più conosciute nel campo dell’educazione internazionale. Il progetto prevede due settimane di scambio: la prima si è appena conclusa in Sicilia, la seconda porterà a fine novembre gli studenti cefaludesi in Francia.

Una scuola internazionale alle porte di Parigi

Il Lycée International si trova a Saint-Germain-en-Laye, cittadina della periferia occidentale di Parigi. È nato nel 1952 e da allora ha costruito un modello di scuola pubblica aperta al mondo: i suoi studenti arrivano da molti Paesi e possono seguire, accanto al programma francese, una delle quattordici sezioni linguistiche internazionali dell’istituto. Al centro del percorso ci sono il plurilinguismo, il confronto tra culture diverse e l’idea di una cittadinanza europea vissuta ogni giorno in classe. Per il Liceo Linguistico di Cefalù è un partner di grande prestigio, che offre agli studenti un’occasione di crescita sia umana sia scolastica.

Una settimana di accoglienza a Cefalù

La prima fase si è svolta dal 9 al 14 novembre. Dodici studenti francesi, accompagnati dai loro insegnanti, hanno trascorso la settimana con i ragazzi del Liceo Linguistico di Cefalù tra lezioni, attività in classe e visite culturali. Giorni pieni, che hanno lasciato spazio anche ai momenti informali e alla nascita di nuove amicizie.

Ora il viaggio cambia direzione. Dal 21 al 27 novembre saranno gli studenti cefaludesi a partire per Saint-Germain-en-Laye, dove vivranno da vicino la quotidianità di una scuola francese e ritroveranno i compagni conosciuti in Sicilia.

Il laboratorio con la scrittrice Gaëlle Josse

Il momento più atteso della settimana è stato il laboratorio di scrittura guidato da Gaëlle Josse, una delle voci più apprezzate della narrativa francese contemporanea. Nata nel 1960, ha studiato giornalismo, diritto e psicologia prima di dedicarsi al lavoro editoriale e alla scrittura. Ha esordito come poetessa e poi è passata al romanzo. Il suo libro più conosciuto in Italia è “L’ultimo guardiano di Ellis Island”, che nel 2015 le è valso il Premio dell’Unione Europea per la Letteratura. Nel 2016 il Ministero della Cultura francese l’ha nominata Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere.

Per gli studenti del Liceo Linguistico di Cefalù è stata l’occasione di lavorare sulla scrittura insieme a un’autrice tradotta in diverse lingue, mettendo alla prova insieme il francese e la creatività.

La Sicilia raccontata dai grandi viaggiatori

L’incontro con Gaëlle Josse è arrivato al termine di un percorso che i ragazzi francesi avevano iniziato già in Francia. Prima di partire, con i loro docenti, avevano letto le pagine che scrittori e pensatori europei hanno dedicato alla Sicilia nel corso dei secoli.

In primo piano c’è Johann Wolfgang Goethe, che nel suo “Viaggio in Italia” scrisse che la Sicilia è la chiave di tutto: una frase rimasta tra le più citate quando si parla dell’isola. Il docente di filosofia che accompagnava il gruppo ha ricordato anche Friedrich Nietzsche, che nella primavera del 1882 soggiornò a Messina, la città che dà il nome ai suoi “Idilli di Messina”, pubblicati proprio in quei mesi. Per i giovani francesi, vedere con i propri occhi i paesaggi che avevano colpito questi autori ha dato un senso concreto a quanto studiato sui libri.

Un ponte tra Cefalù e la Francia

Con il viaggio di fine novembre il gemellaggio entrerà nella seconda fase. Per il Liceo Linguistico di Cefalù è un passo importante: le lingue studiate in classe diventano uno strumento per conoscere altre persone, confrontarsi con un’altra scuola e sentirsi parte di una comunità europea.