Un operaio di 49 anni è morto questa mattina, mercoledì 18 novembre, in un’area di lavoro legata al raddoppio ferroviario Cefalù-Castelbuono. La vittima è Agostino Presti, residente a Lascari, dipendente della Toto Costruzioni Generali, l’impresa che da anni sta realizzando la nuova tratta sulla linea Palermo-Messina.

L’incidente è avvenuto in contrada Roccalupa, nel territorio di Pollina, all’interno di una cava. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato investito da una massa di terra staccatasi dalla parete. Per lui non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118, arrivati sul posto, ne hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Le indagini di carabinieri e Spresal

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spresal, il servizio dell’Asp che si occupa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere. Tra i colleghi di Agostino Presti, presenti al momento dell’incidente, lo choc è forte.

Il sindaco di Pollina, Pietro Musotto, ha spiegato che in quell’area l’impresa impegnata nel raddoppio ferroviario Cefalù-Castelbuono trasporta la terra proveniente dagli scavi. «Siamo addolorati per quanto successo – ha detto –. Sono notizie che ci fanno comprendere quanto sia fragile la nostra vita».

La nota della Toto Costruzioni

L’azienda ha diffuso una nota in cui comunica «con immenso dolore» l’incidente mortale avvenuto nel cantiere del raddoppio ferroviario Cefalù-Castelbuono. La società precisa che le cause sono ancora da determinare e che sta collaborando con le autorità, fornendo ogni informazione utile a ricostruire quanto accaduto. «La famiglia Toto, tutta la società Toto Costruzioni Generali e le maestranze – si legge – attonite e affrante, esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Agostino Presti».

Lascari in lutto

A Lascari la notizia ha colpito tutti. Il sindaco Francesco Schittino conosceva bene la vittima: «Agostino era una persona perbene, un padre di famiglia, un grande lavoratore. Non conosco le dinamiche dell’incidente, ma l’unica cosa che posso dirle è che Lascari piange ancora una volta un suo figlio». Il Comune proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

I sindacati: «Servono controlli»

Dure le reazioni del mondo sindacale. Federica Badami, segretaria generale della Cisl Palermo Trapani, e Francesco Danese, segretario generale della Filca Cisl, si dicono «stanchi di parole» e ricordano che a Palermo le denunce di infortunio sono cresciute di quasi il 9 per cento, passando da 4.695 a 5.113. I due sindacalisti chiedono una strategia strutturale di prevenzione, formazione continua e stazioni appaltanti che premino la qualità invece del massimo ribasso.

Emanuele Ronzoni, commissario della Uil Sicilia, e Pasquale De Vardo, segretario della Feneal Uil, chiedono a carabinieri e Spresal di accertare ogni circostanza «con rapidità e trasparenza». «La vita di un operaio non può essere il prezzo di un cantiere», affermano. Una delegazione della Feneal Uil si è recata sul posto per verificare le condizioni dell’area di lavoro.

Un’opera strategica per il territorio

Il raddoppio ferroviario Cefalù-Castelbuono è uno dei cantieri più importanti della Sicilia: un nuovo tracciato a doppio binario di oltre 12 chilometri, quasi tutto in galleria, che dovrà collegare in modo più rapido Cefalù con Palermo e con l’aeroporto di Punta Raisi. Oggi però, sulle Madonie, il pensiero di tutti va ad Agostino Presti e alla sua famiglia.