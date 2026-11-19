Avere un cane in casa è una scelta che milioni di italiani fanno con il cuore, ma non tutti sanno che la convivenza con un animale domestico è regolata da norme precise. Alcune servono a proteggere il cane, altre a garantire la tranquillità dei vicini. Ignorarle può costare caro: si va da semplici sanzioni amministrative fino a veri e propri reati, con multe che in certi casi arrivano a diverse migliaia di euro. Ecco cosa bisogna sapere.

Cane in casa e microchip: il primo obbligo

La prima regola riguarda l’identificazione. Il microchip per il cane è obbligatorio per legge e l’animale deve essere iscritto all’anagrafe canina. In Sicilia, inoltre, è previsto un contributo di solidarietà di 20 euro, istituito dalla legge regionale 15 del 2022 e reso operativo da un decreto dell’Assessorato regionale alla Salute dell’ottobre 2025, da versare al momento delle operazioni di anagrafe, come l’iscrizione o il passaggio di proprietà. Chi non registra il proprio animale nei tempi previsti rischia una sanzione amministrativa. Molti comuni organizzano giornate di microchippatura gratuita: è un’occasione da non perdere per mettersi in regola.

Il condominio non può vietare il cane in casa

Una delle domande più frequenti riguarda il condominio. Dal 2012, con la riforma del condominio, l’articolo 1138 del Codice civile stabilisce che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Un’assemblea condominiale, quindi, non può decidere a maggioranza di bandire i cani dal palazzo.

C’è però un’eccezione discussa: il cosiddetto regolamento contrattuale, cioè quello accettato da tutti i proprietari al momento dell’acquisto, di solito richiamato nell’atto notarile. Su questo punto i giudici non sono tutti d’accordo, ma diverse sentenze, anche recenti, hanno ritenuto valido il divieto contenuto in un regolamento di questo tipo. Prima di comprare casa conviene quindi leggerlo con attenzione.

Il regolamento condominiale, anche quando non può vietare la presenza del cane, può comunque fissare regole di comportamento nelle parti comuni, come l’uso del guinzaglio negli spazi condivisi o la pulizia di scale e ascensore.

Cane in casa che abbaia: quando diventa un reato

Il cane che abbaia di giorno e di notte è una delle cause più comuni di liti tra vicini. La legge tutela il riposo delle persone: l’articolo 659 del Codice penale punisce chi, anche non impedendo gli strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone. La pena prevista è l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 309 euro.

Attenzione però: secondo la giurisprudenza il reato scatta quando il disturbo supera la normale tollerabilità e coinvolge un numero indeterminato di persone, non un solo vicino particolarmente sensibile. In più casi la Cassazione ha confermato condanne a carico di proprietari che lasciavano i propri cani abbaiare per ore, soprattutto di notte. Sul piano civile, inoltre, chi subisce rumori oltre la soglia di tollerabilità può rivolgersi al giudice per farli cessare e chiedere il risarcimento dei danni.

Vietato tenere il cane alla catena

Una delle novità più importanti degli ultimi anni è arrivata con la legge 82 del 2025, la cosiddetta legge Brambilla, in vigore dal 1° luglio 2025. Tra le altre cose, ha introdotto in tutta Italia il divieto di tenere cani e altri animali d’affezione legati alla catena o con strumenti simili che ne impediscano il movimento. Sono ammesse solo eccezioni per documentate ragioni sanitarie, certificate dal veterinario. Chi viola il divieto rischia una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.

Balcone, sole e freddo: quando scatta il reato

Lasciare il cane chiuso sul balcone sotto il sole cocente, al freddo o senza riparo non è solo una cattiva abitudine. L’articolo 727 del Codice penale punisce chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Con la legge Brambilla le pene sono state inasprite: l’ammenda minima è salita da 1.000 a 5.000 euro, fino a un massimo di 10.000 euro, in alternativa all’arresto fino a un anno. Per la Cassazione il reato si può commettere anche per semplice negligenza, senza volontà di far soffrire l’animale.

Nei casi più gravi si configura il maltrattamento di animali, previsto dall’articolo 544-ter del Codice penale, punito con la reclusione e con multe che dopo la riforma possono arrivare fino a 30.000 euro.

Cane in casa: le regole del buon senso

Al di là delle sanzioni, le regole servono a garantire una convivenza serena. Tenere il cane in casa significa assicurargli spazio, acqua, cibo, uscite quotidiane e cure veterinarie, ma anche rispettare chi abita accanto. Raccogliere sempre gli escrementi, evitare che l’animale disturbi nelle ore di riposo e non lasciarlo solo per troppe ore sono comportamenti che prevengono liti e problemi legali.

Chi ha un cane in casa ha diritti precisi, a cominciare da quello di non vederselo vietato dal condominio, ma anche doveri altrettanto chiari. Conoscerli è il modo migliore per vivere bene con il proprio amico a quattro zampe e con i vicini.