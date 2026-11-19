Un Pinocchio fatto di scarti, con uno smartphone in mano, circuiti elettronici sul cappello e i loghi dei social sui vestiti. È l’opera con cui gli studenti di Cefalù della classe V C del Liceo Artistico dell’I.I.S.S. “Jacopo Del Duca – Diego Bianca Amato” hanno vinto il “Premio Pinocchio 2026”, conquistando la giuria e un assegno da 500 euro. Il lavoro, intitolato “La bugia di ieri e di oggi”, è stato coordinato dalla docente referente, la professoressa Mimma Mazzola.

Il premio nel bicentenario di Collodi

La premiazione si è svolta mercoledì 18 novembre a Palermo, nella sede della Società Siciliana per la Storia Patria in piazza San Domenico, a conclusione del convegno di studi “Umano, troppo umano: l’immortalità di Pinocchio”. La due giorni è stata organizzata in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, l’autore delle “Avventure di Pinocchio”, nato a Firenze il 24 novembre 1826.

Il concorso, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, era rivolto ai licei e agli istituti superiori di Palermo e provincia. Numerosi studenti si sono confrontati con i tanti significati del burattino più famoso del mondo. All’evento hanno partecipato studiosi di fama nazionale, tra cui lo storico Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

Un Pinocchio nato dagli scarti

L’installazione degli studenti di Cefalù è stata realizzata interamente con materiali di recupero. Oggetti destinati a essere buttati sono diventati il corpo di un Pinocchio contemporaneo, che racconta il passaggio verso una piena consapevolezza umana nell’era digitale.

L’opera gioca su un contrasto di materiali. Da una parte ci sono elementi rigidi e artificiali, freddi al tatto e allo sguardo: gli occhi, per esempio, sono bottoni con il fondo di vetro, dal riflesso distante e inespressivo. Dall’altra ci sono filati e tessuti morbidi e colorati, che rappresentano il calore dell’empatia umana.

Dalle bugie del naso alle fake news

Nella fiaba di Collodi era il naso ad allungarsi per smascherare le bugie. Nel Pinocchio dei ragazzi di Cefalù la menzogna cambia volto e si nasconde dentro la tecnologia. Il cappello del burattino è coperto di circuiti e da una memoria RAM, simbolo di una “memoria lunga” del falso, capace di conservare e moltiplicare le bugie all’infinito sul web. Sui vestiti compaiono i loghi dei social network, mentre in mano Pinocchio stringe uno smartphone.

Ai suoi piedi ci sono vecchi ritagli di giornale con la scritta “FAKE NEWS” e rocchetti di filo: un modo per raccontare il cortocircuito della disinformazione di oggi, in cui notizie false e vere si intrecciano fino a confondersi.

L’abbecedario come difesa

C’è però un dettaglio che dà speranza. Sotto il braccio, il Pinocchio degli studenti continua a tenere stretto il suo abbecedario, lo stesso che nella storia di Collodi Geppetto gli compra vendendo la sua casacca. Nell’opera diventa il simbolo della conoscenza e del pensiero critico, l’unica vera difesa contro il flusso continuo di informazioni del mondo digitale.

Gli altri istituti premiati

Oltre all’opera della scuola di Cefalù, nella sessione conclusiva sono stati premiati anche i lavori del Liceo Artistico “Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara”, del Liceo “G.A. De Cosmi” e del Liceo Linguistico “Ninni Cassarà” di Palermo. Una menzione speciale è andata all’Istituto “Ettore Majorana”.

Per il polo scolastico di Cefalù si tratta di un riconoscimento importante, che conferma la qualità della formazione artistica dell’istituto e la capacità dei suoi studenti di rileggere i grandi classici della letteratura con uno sguardo attento al presente.