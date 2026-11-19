



Dieci appuntamenti, dal 20 novembre al 5 giugno, con interpreti di rilievo nazionale. Teatro contemporaneo, mito, musica, comicità e impegno civile nel nuovo cartellone diretto da Santi Cicardo e Leonardo Bruno.



Il teatro come luogo d’incontro, spazio di confronto e occasione per mettere in relazione esperienze, generazioni e sensibilità artistiche differenti. È questa la cifra distintiva di «Confluenze», la stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Grifeo di Petralia Sottana, organizzata da GrifeoEventi e OfficineTeatrali quintArmata, promossa dal Comune di Petralia Sottana e sostenuta dal contributo della Bcc Madonie, della Regione siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – e della Fondazione Sicilia. La direzione artistica è affidata a Santi Cicardo e Leonardo Bruno.



Un cartellone tra mito, teatro e memoria civile



La stagione si aprirà venerdì 20 novembre con Epopea di un pupo (pazzo), di e con Totò Nocera. Lo spettacolo rilegge l’universo cavalleresco di Boiardo e Ariosto, assumendo la follia di Orlando come chiave per esplorare le contraddizioni della condizione umana.



Il 19 dicembre sarà la volta di Debora Caprioglio, protagonista di Arianna. Istruzione per uscire dal labirinto, per la regia di Alessandra Pizzi. Una riscrittura contemporanea del mito che restituisce voce e autonomia a una figura femminile troppo spesso consegnata alla narrazione dell’abbandono.



Il 29 dicembre il palcoscenico accoglierà la comicità di Donne sull’orlo di una crisi, con Mary Cipolla e Iaia Corcione, accompagnate al pianoforte da Nicola Vitale. Satira sociale e ironia si intrecciano in uno spettacolo che guarda alle contraddizioni del presente attraverso il linguaggio della leggerezza e della comicità.



Il 30 gennaio 2027 Donatella Finocchiaro porterà in scena Rosa cunta e canta, dedicato alla vita di Rosa Balistreri, straordinaria interprete della tradizione popolare siciliana e figura emblematica di riscatto, libertà e dignità. Una vicenda artistica e umana che appartiene profondamente alla memoria culturale dell’Isola.



Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo figura quello del 26 febbraio, quando andrà in scena La firma, tratto da Non ti fidare di Claudio Fava, autore e regista dello spettacolo, con Ninni Bruschetta e Federica De Benedittis.



Il 27 marzo sarà presentato La dimora degli invisibili, di Giovanni Maria Currò, con Margherita Smedile e Gianfranco Quero.



Il 17 aprile il cartellone proporrà La Buona Novella. Il Vangelo di un uomo, progetto musicale e teatrale ispirato all’opera di Fabrizio De André, con la Piccola Orchestra Animae Faber e OfficineTeatrali quintArmata, per la regia di Santi Cicardo.



Il 7 maggio sarà la volta di Col sudore della fronte – Canto del lavoro e della libertà, con Ivan Bertolami, le musiche dal vivo di Antonio Smiriglia e la regia di Filippa Ilardo.



Quando il pubblico diventa protagonista



A chiudere la stagione, il 5 giugno, sarà Attenti al pubblico!, progetto diretto da Santi Cicardo che introduce una dimensione partecipativa particolarmente significativa. Protagonisti saranno infatti gli stessi spettatori del Teatro Grifeo, coinvolti in un laboratorio di creazione teatrale che consentirà loro di attraversare la quarta parete, conoscere direttamente il lavoro dell’attore e partecipare alla realizzazione di uno spettacolo.



Il Teatro Grifeo, presidio culturale delle Madonie



La stagione 2026/2027 assume un significato che va oltre la successione degli spettacoli. Il Teatro Grifeo si conferma, infatti, un presidio culturale e un luogo di aggregazione per Petralia Sottana e per l’intero comprensorio delle Madonie.



Informazioni e biglietteria



Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:15.



Abbonamenti: intero € 100; ridotto € 90.



Biglietto singolo: € 15, salvo alcuni spettacoli per i quali il costo sarà di € 25.



Informazioni e prenotazioni: 349 454 3601.



La stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Grifeo prenderà il via venerdì 20 novembre e si concluderà il 5 giugno, con dieci appuntamenti affidati a interpreti, musicisti e compagnie che porteranno a Petralia Sottana una proposta culturale articolata, capace di coniugare ricerca artistica, memoria, riflessione civile e partecipazione.