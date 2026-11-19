C’è un quadro, in un piccolo museo affacciato sul mare di Cefalù, che sembra respirare. È da questa immagine inquietante che prende il via “La donna che non esisteva”, il thriller di Mario Macaluso che in questi giorni è salito di posto della classifica Kindle di Amazon. Un risultato che porta la città normanna, i suoi vicoli e il suo patrimonio artistico davanti a migliaia di lettori in tutta Italia.

Un’app, un dipinto e quattordici respiri al minuto

La protagonista di “La donna che non esisteva” è Francesca Finelli, 32 anni, professoressa di filosofia. Insieme ai suoi studenti sviluppa un’applicazione capace di leggere le micro-variazioni nei dipinti, quei cambiamenti minimi che l’occhio umano non riesce a cogliere. Quello che doveva essere un progetto scolastico si trasforma presto in qualcosa di molto diverso.

Puntata sul ritratto dell’Ignoto, l’app registra un dato impossibile: il volto dipinto compie quattordici atti al minuto, come se respirasse. E non è tutto. Nella pupilla del personaggio ritratto compare una donna velata, accompagnata da un codice. Da quel momento la vita di Francesca cambia direzione.

Il fascino dell’Ignoto, tra arte e mistero

Per chi conosce Cefalù il richiamo è immediato. Il Ritratto d’ignoto è da secoli uno dei volti più enigmatici della pittura italiana, con quel sorriso sottile che sembra sapere qualcosa che lo spettatore ignora. “La donna che non esisteva” parte proprio da questa suggestione e la trasforma nel motore di una storia di suspense.

Il romanzo gioca sul confine tra ciò che vediamo e ciò che crediamo di vedere: un dipinto può nascondere un messaggio? E chi lo ha lasciato lì, e perché?

Un medaglione e una storia lunga settecento anni

Nel corso della vicenda entra in scena un medaglione con una luna e una stella. È l’oggetto che lega la donna velata a una storia nata settecento anni prima, e che si allunga fino al presente. Dietro quel filo antico, Francesca scopre l’esistenza di una rete mondiale di raccolta dati, un sistema che osserva, registra e controlla.

Il passato e la tecnologia si incontrano così in un intreccio che tiene insieme l’arte e la sorveglianza digitale dei nostri giorni.

L’idea che dà il titolo al romanzo

Per difendersi, la professoressa ha un’intuizione: inventa una donna che non esiste e la usa come esca. È da questa mossa che nasce il titolo, “La donna che non esisteva”, e che la storia prende la sua svolta più tesa. Una figura costruita a tavolino diventa l’arma per smascherare chi sta dietro alla rete.

Arte, sorveglianza e filosofia

Il libro tiene insieme tre temi che raramente si trovano nello stesso thriller. C’è l’arte, con il suo carico di segreti e di simboli. C’è la sorveglianza, con le domande sulla quantità di informazioni che lasciamo dietro di noi ogni giorno. E c’è la filosofia, che la protagonista insegna e che diventa uno strumento per leggere ciò che accade.

Sullo sfondo, sempre presente, c’è Cefalù: il mare, il museo, le strade del centro storico. Una cornice che i lettori siciliani riconosceranno a ogni pagina e che chi non è mai stato in città potrebbe scoprire proprio grazie al romanzo. Il settimo posto in classifica dice che il ritratto che respira ha già trovato molti lettori disposti a guardarlo negli occhi.

Dove trovare il romanzo su Amazon

“La donna che non esisteva” è disponibile su Amazon in due formati: