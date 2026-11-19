Una nuova mostra a Castelbuono porta sulle Madonie cinquanta opere tra fotografia e pittura. Si chiama “Civico 28 – Cinque artisti, cinque sensibilità, un unico spazio di dialogo” e sarà inaugurata sabato 5 dicembre alle 17:30 negli spazi di Casa Speciale, il Centro Studi “Marco e Rosa Speciale” di piazza Margherita 3, dove ha sede la sezione di Castelbuono dell’Associazione Nazionale Carabinieri. L’esposizione, sostenuta dal Comune guidato dal sindaco Mario Cicero, resterà aperta fino al 31 dicembre, accompagnando così tutto il periodo delle feste.

Chi sono i cinque artisti

Gli autori in mostra sono cinque, con strumenti e percorsi diversi. Tre lavorano con la macchina fotografica: Antonio Cannizzaro, Giovanni Franco e Tommaso Brancato. Due con pennelli e colori: Carmela Gulino e Sonny Insinna. Ognuno espone dieci lavori, per un totale di cinquanta opere.

Il nome “Civico 28” richiama l’idea di un indirizzo comune, un luogo dove storie artistiche autonome si incontrano senza perdere la propria fisionomia. Il gruppo nasce infatti da un’esperienza condivisa: cinque persone che, pur parlando linguaggi differenti, hanno trovato nell’arte un terreno su cui confrontarsi.

Fotografia e pittura a confronto

Il cuore della mostra a Castelbuono è proprio il dialogo tra due modi di guardare il mondo. Da una parte la fotografia, che parte dal reale e lo osserva attraverso la luce, il paesaggio, la figura umana, la memoria e l’attimo colto al volo. Dall’altra la pittura, che lavora sulla materia, sul colore e sul segno, e restituisce la realtà filtrata da una dimensione più intima e immaginativa.

I promotori lo spiegano così: le differenze tra i cinque autori non sono una distanza da colmare, ma il tratto che dà carattere all’intero progetto.

Nessun tema unico, molti sguardi

Chi visiterà la mostra a Castelbuono non troverà un filo tematico che lega tutte le opere. È una scelta voluta. «L’obiettivo non è quello di ricondurre le opere a un unico tema, ma valorizzare la pluralità degli sguardi, lasciando che ogni artista mantenga la propria identità espressiva e che siano le opere stesse a creare relazioni e suggestioni», spiega Sonny Insinna.

Il percorso potrà inoltre arricchirsi di video-proiezioni e performance artistiche, con immagini in movimento e momenti pensati per coinvolgere direttamente il pubblico.

Il sindaco Cicero: un’occasione per il territorio

Per l’amministrazione comunale l’iniziativa si inserisce nella vivace vita culturale del paese madonita. «Con Civico 28, Castelbuono accoglie un progetto che contribuisce ad arricchire l’offerta culturale locale e a promuovere il confronto tra artisti, cittadini e visitatori», afferma il sindaco Mario Cicero.

Date e informazioni utili

La mostra a Castelbuono apre sabato 5 dicembre alle 17:30 a Casa Speciale, in piazza Margherita 3, nel centro storico. Resterà visitabile fino al 31 dicembre: un appuntamento da mettere in agenda per chi sceglie le Madonie durante le festività, magari abbinando la visita a una passeggiata tra le vie del borgo.