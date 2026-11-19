

Bella affermazione del Progetto IISS “J. Del Duca” – Kepha 2.0 Trabia, che supera l’US Volley Bagheria per 3-2 al termine di una gara combattuta, disputata mercoledì 18 novembre 2026, nella Palestra comunale di Trabia.

L’incontro, valido per il campionato Under 17 femminile, ha visto le due formazioni alternarsi nei momenti favorevoli, dando vita a una sfida risolta soltanto al quinto set. Le ragazze del Progetto IISS – Kepha 2.0 hanno saputo gestire il momento decisivo, conquistando una vittoria importante davanti al pubblico di casa.

Il dettaglio dei parziali evidenzia l’andamento della partita: 17-25, 16-25, 25-21, 25-21, 14-16. Dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale di due set, la formazione di Trabia ha portato la contesa al tie-break, imponendosi infine per 16-14.

Le atlete in campo

Per il Progetto IISS “J. Del Duca” – Kepha 2.0 Trabia sono scese in campo e risultano a referto: Clara Tosi (n. 7), Anna Randazzo (n. 8), Elisa Sperandeo (n. 10), Giorgia Oddo (n. 12), Giada Provenza (n. 16), Marica Barranco (n. 18) e Giulia Maria Cirrito (n. 23).

Libero: Rosa Musotto (n. 11).

Allenatrice: Annachiara Ingrosso e Francesca Greco.

Per l’US Volley Bagheria: Sofia Cacciatore (n. 1), Giada Arato (n. 3), Angelica Karol Pace (n. 5), Teresa Accardi (n. 9), Martina Di Salvo (n. 11), Anna Restivo (n. 12), Martina Grigoli (n. 18), Rachele Fricano (n. 20), Marta Rita Lanno (n. 21), Vittoria Maria Del Prete (n. 28) e Alessia Cacciatore (n. 33).

Liberi: Mathilda Giuliano (n. 7) e Asia Natalia Rizzo (n. 2).

Allenatore: Vincenzo D’Accardi.

La direzione di gara

Ad arbitrare l’incontro è stato Andrea Ferdico di Palermo. Segnapunti Salvatore Alduino, anch’egli di Palermo.

La partita ha avuto inizio alle 17.30 e si è conclusa alle 19.51, per una durata complessiva di due ore e ventuno minuti. Brave tutte



PROGETTO IISS “J. DEL DUCA” – KEPHA 2.0-TRABIA – US VOLLEY BAGHERIA 3 – 2

Parziali 25-17, 25-16, 21-25, 21-25, 16-14

VPA Gialla – VPA Fucsia 0 – 3

Parziali 10-25, 10-25, 13-25

MONDELLO VOLLEY PALERMO – G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 1 – 3

Parziali 25-18, 17-25, 21-25, 22-25