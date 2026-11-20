Chi ha debiti con il Fisco avrà più tempo per saldarli. Dal 1° gennaio 2027 le cartelle esattoriali potranno essere rateizzate fino a 96 rate mensili, cioè otto anni, con una semplice richiesta e senza dover presentare documenti sulla propria situazione economica. È il secondo passo della riforma della riscossione avviata nel 2024, che allunga gradualmente i piani di pagamento concessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Come si arriva a 96 rate

Fino al 2024 il limite ordinario era di 72 rate mensili, pari a sei anni. Con la riforma il numero massimo cresce a scaglioni, in base all’anno in cui si presenta la domanda. Per le richieste inviate nel 2025 e nel 2026 il tetto è di 84 rate, cioè sette anni. Per quelle presentate nel 2027 e nel 2028 si sale a 96 rate. Dal 1° gennaio 2029 si potrà arrivare a 108 rate, pari a nove anni.

Conta quindi la data in cui si invia la domanda, non quella in cui sono state notificate le cartelle esattoriali. Chi presenta l’istanza a gennaio 2027 avrà a disposizione dodici mesi in più rispetto a chi la invia entro dicembre 2026.

Chi ne ha diritto

La rateizzazione semplificata in 96 rate riguarda i debiti fino a 120mila euro. La soglia si calcola sommando gli importi delle cartelle esattoriali inserite nella singola domanda di rateizzazione, non tutti i debiti del contribuente.

Per ottenerla basta dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Non serve allegare l’ISEE, bilanci o altri documenti: è sufficiente l’autodichiarazione contenuta nella domanda.

Chi vuole più rate deve dimostrare la difficoltà

Chi ha debiti fino a 120mila euro e vuole un piano ancora più lungo può chiedere da 97 fino a 120 rate mensili, cioè dieci anni. In questo caso però deve documentare la propria difficoltà economica secondo i parametri fissati dalla legge e da un decreto del ministero dell’Economia: per le persone fisiche conta, tra l’altro, l’ISEE, per le imprese alcuni indici di bilancio.

Per i debiti oltre i 120mila euro la documentazione è sempre obbligatoria, sia oggi sia dal 2027. In questi casi l’Agenzia, dopo aver verificato i requisiti, può concedere fino a 120 rate mensili.

Se i documenti presentati non bastano a dimostrare la difficoltà, la domanda non viene respinta del tutto: l’Agenzia concede comunque il piano massimo previsto con la semplice richiesta.

Come si presenta la domanda

La richiesta si può inviare online con il servizio “Rateizza adesso” sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oppure compilando l’apposito modulo da spedire via PEC agli indirizzi indicati nel modulo stesso, o ancora agli sportelli dell’Agenzia. Per le cartelle esattoriali fino a 120mila euro la procedura resta semplificata e non richiede passaggi aggiuntivi.

Attenzione alle rate non pagate

Ottenere un piano lungo non significa poter saltare i pagamenti. Il piano decade quando non si pagano otto rate, anche non consecutive. In quel caso il debito residuo torna esigibile in un’unica soluzione e non si può chiedere una nuova rateizzazione per le stesse somme. Prima di scegliere il numero di rate conviene quindi calcolare quanto si riesce davvero a versare ogni mese con regolarità.

Conviene aspettare il 2027?

Per chi deve ancora presentare la domanda e ha debiti fino a 120mila euro, aspettare gennaio 2027 significa poter spalmare l’importo su dodici mesi in più, con rate mensili più leggere. La scelta però va valutata caso per caso: finché non c’è un piano di rateizzazione accolto, la riscossione delle cartelle esattoriali può andare avanti con le procedure previste dalla legge. Chi ha dubbi sulla propria situazione fa bene a rivolgersi a un commercialista o a un CAF prima di decidere.