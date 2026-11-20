A Castelbuono la musica dal vivo torna dentro le mura del Castello dei Ventimiglia. Con Castelbuono Classica Winter la Sala del Principe, sede del Museo Civico, ospiterà cinque concerti da novembre fino alla metà di gennaio. Una rassegna pensata per l’inverno madonita, con un ascolto raccolto in uno degli ambienti più suggestivi del castello. Il primo appuntamento è fissato per sabato 21 novembre 2026 alle 18.30, con ingresso libero.

Il concerto inaugurale: Triskeles Saxophone Quartet

Ad aprire il calendario sarà il Triskeles Saxophone Quartet, formazione cameristica siciliana composta da Nicola Mogavero al sax soprano, Marina Notaro al sax contralto, Michele Gerardi al sax tenore e Marco Ficarra al sax baritono. Quattro sassofoni, dal più acuto al più grave, che insieme coprono l’intera estensione di un piccolo coro strumentale.

Il quartetto porterà a Castelbuono il progetto discografico Triskeles all’Opera, un lavoro di ricerca dedicato alla grande tradizione operistica italiana del Settecento e dell’Ottocento.

L’opera italiana riletta per quattro sassofoni

Il programma mette insieme alcune delle pagine più amate del melodramma italiano, firmate da Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini e Mascagni. Arie e brani nati per la voce e l’orchestra vengono trasformati attraverso trascrizioni e arrangiamenti per quartetto di sassofoni, una formazione insolita per il repertorio lirico.

Il risultato è un viaggio che unisce due mondi: la forza melodica dell’opera e l’intimità della musica da camera. I quattro strumenti si dividono le parti che nell’originale spettano ai cantanti e all’orchestra, mettendo in risalto colori e sfumature che il sassofono, strumento nato a metà Ottocento, sa offrire in modo sorprendente.

Chi sono i musicisti del quartetto

Il Triskeles Saxophone Quartet riunisce musicisti siciliani con una solida formazione classica e un percorso professionale costruito tra l’Italia e l’estero. I componenti si sono perfezionati con importanti interpreti del sassofono e hanno collaborato con istituzioni orchestrali e musicali di rilievo.

Il loro lavoro spazia dal repertorio scritto originariamente per sassofono alle trascrizioni, fino a progetti di ricerca che puntano a far conoscere il patrimonio musicale con nuove chiavi di lettura. Il nome stesso del gruppo richiama la Trinacria, simbolo della Sicilia.

Nicola Mogavero è inoltre tra i fondatori dell’Accademia Musicale Stupor Mundi, dal cui gruppo di musicisti è nata nel 2015 proprio Castelbuono Classica, la stagione concertistica che oggi si arricchisce dell’edizione invernale.

La Sala del Principe, cuore musicale del castello

La scelta della sede non è casuale. Il Castello dei Ventimiglia, fondato agli inizi del Trecento da Francesco I di Ventimiglia, è il simbolo di Castelbuono e dal 1920 appartiene alla comunità: in quell’anno i castelbuonesi lo acquistarono con una colletta pubblica dopo che era stato messo all’asta.

Oggi ospita il Museo Civico, con le sue sezioni di arte sacra, archeologia, urbanistica e arte contemporanea. La Sala del Principe, l’antica sala di rappresentanza dei signori del castello, è lo spazio che il museo dedica a incontri e concerti.

Con Castelbuono Classica Winter la sala diventa per due mesi un luogo di incontro tra musicisti, repertori e pubblico, ampliando l’offerta culturale del Museo Civico anche nella stagione in cui il turismo rallenta.

Informazioni utili

Quando: sabato 21 novembre 2026, ore 18.30

Dove: Sala del Principe, Castello dei Ventimiglia – Museo Civico di Castelbuono, piazza Castello

Concerto: Triskeles Saxophone Quartet – Triskeles all’Opera

Ingresso: libero

Il concerto del 21 novembre è il primo dei cinque appuntamenti in programma fino a metà gennaio.