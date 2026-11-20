Il pacco di biscotti è tra le cose che finiscono più spesso nel carrello della spesa, quasi in automatico. La confezione promette “genuini”, “come una volta”, “con farina integrale”, ma la verità sta sul retro, scritta in piccolo. Sapere come leggere le etichette dei biscotti aiuta a fare scelte migliori per la colazione di tutta la famiglia, senza rinunciare al piacere di inzupparli nel latte.

L’ordine degli ingredienti dice già tutto

La prima regola da conoscere è semplice: per legge gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso. Il primo è quello presente in quantità maggiore, l’ultimo quello presente in quantità minore. Se lo zucchero compare al secondo posto, subito dopo la farina, significa che in quel biscotto ce n’è più del burro, delle uova o del latte.

C’è poi un’altra regola utile. Quando un ingrediente è richiamato nel nome del prodotto o nelle immagini sulla confezione, il produttore deve indicarne la percentuale. Un biscotto “al cioccolato” o “con il miele” deve dire quanto cioccolato o quanto miele contiene davvero. Spesso si scopre che si tratta di pochi punti percentuali.

1. Sciroppo di glucosio-fruttosio e gli zuccheri “nascosti”

Il primo ingrediente da cercare è lo zucchero, che però non si presenta sempre con questo nome. Sciroppo di glucosio-fruttosio, sciroppo di glucosio, destrosio, fruttosio, zucchero invertito, maltodestrine: sono tutte forme di zuccheri aggiunti. Quando in una lista ne compaiono due o tre diversi, la quantità complessiva di zucchero è più alta di quanto sembri a colpo d’occhio, perché ciascuno, preso da solo, scivola più in basso nell’elenco.

Per farsi un’idea basta guardare la tabella nutrizionale, alla voce “di cui zuccheri”, sempre riferita a 100 grammi. L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di limitare gli zuccheri liberi a meno del 10% delle calorie giornaliere, e meglio ancora sotto il 5%, cioè circa 25 grammi al giorno per un adulto. Un biscotto con 25 grammi di zuccheri ogni 100 grammi, mangiato a colazione in buona quantità, si mangia una parte importante di questa soglia.

2. Olio di palma

Per anni l’olio di palma è stato il grasso più usato nei prodotti da forno industriali, perché costa poco e dà friabilità. Molte aziende lo hanno eliminato, ma è ancora presente in diversi prodotti. Il motivo per cui conviene limitarlo riguarda soprattutto i contaminanti che si formano durante la raffinazione ad alte temperature: l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha rilevato che nell’olio di palma questi composti sono presenti in quantità molto superiori rispetto agli altri oli vegetali. Da allora l’Unione europea ha fissato limiti massimi e i livelli si sono abbassati, ma per chi consuma biscotti ogni giorno resta una buona ragione per preferire alternative. È inoltre un grasso ricco di acidi grassi saturi.

3. “Grassi vegetali” senza altre indicazioni

Dal 2014 non basta più scrivere “oli vegetali” o “grassi vegetali”: il produttore deve specificare di quale olio si tratta, che sia palma, girasole, cocco o colza. Se trovate una dicitura generica senza la specie indicata accanto, l’etichetta non è in regola. Fate attenzione anche alla formula “grassi vegetali non idrogenati”, che suona rassicurante ma non dice nulla sull’origine del grasso.

4. Grassi idrogenati

Quando in etichetta compare “olio totalmente idrogenato” o “parzialmente idrogenato”, vuol dire che il grasso è stato trasformato chimicamente per renderlo solido. Sono soprattutto i grassi parzialmente idrogenati a preoccupare, perché sono la fonte principale dei cosiddetti grassi trans, legati all’aumento del colesterolo cattivo e al rischio cardiovascolare. Dall’aprile 2021 in Europa vale un limite massimo di 2 grammi di grassi trans industriali ogni 100 grammi di grassi. Oggi è raro trovarli nei biscotti dei grandi marchi, ma vale la pena dare un’occhiata, soprattutto sui prodotti più economici o d’importazione.

5. Aromi generici

La parola “aromi”, da sola, può indicare anche sostanze di sintesi. Diverso è il caso di “aroma naturale di vaniglia”, che per legge deve provenire quasi interamente dalla vaniglia vera. Se un biscotto “alla vaniglia” riporta solo “aromi” o “vanillina”, il gusto non arriva dalla bacca. Non è un rischio per la salute, ma è un segnale su quanto il prodotto sia lontano da quello fatto in casa.

Attenzione anche alla parola “integrale”

Un’ultima trappola riguarda i biscotti venduti come integrali o ricchi di fibre. Leggere bene le etichette dei biscotti significa controllare la percentuale di farina integrale: in alcuni casi è la farina raffinata a comparire per prima, con quella integrale più in basso nell’elenco. Per vantare la dicitura “ricco di fibre” il prodotto deve contenere almeno 6 grammi di fibre ogni 100 grammi; per “fonte di fibre” ne bastano 3.

Come leggere le etichette dei biscotti in trenta secondi

Al supermercato non serve una lente d’ingrandimento. Basta girare la confezione e fare tre controlli: guardare i primi tre ingredienti, contare quanti zuccheri diversi compaiono nella lista e verificare quale grasso è stato usato. Poi un colpo d’occhio alla tabella nutrizionale, per zuccheri e grassi saturi ogni 100 grammi, così da confrontare prodotti diversi con lo stesso metro. Imparare come leggere le etichette dei biscotti è un’abitudine che si prende in pochi giorni e che poi si porta in tutti gli altri scaffali: merendine, cereali, crackers. Una lista corta, con farina, zucchero, burro o olio di oliva o di girasole, uova e poco altro, resta quasi sempre la scelta più vicina ai biscotti della nonna.