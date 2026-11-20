Festa dell’Albero a Gangi, il Madonie UNESCO Global Geopark incontra gli alunni dell’I.C. “F. P. Polizzano”

Il Madonie UNESCO Global Geopark ha celebrato a Gangi la Festa dell’Albero 2026, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, incontrando gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie dell’Istituto Comprensivo “F. P. Polizzano”. Una mattinata dedicata all’educazione ambientale e alla conoscenza del patrimonio naturalistico delle Madonie, con l’intento di avvicinare le nuove generazioni ai temi della biodiversità e della tutela degli ecosistemi.

Ad accogliere la delegazione del Parco è stato il dirigente scolastico, prof. Francesco Serio, che ha rivolto il proprio saluto ai presenti e introdotto i lavori. Col dirigente, l’insegnante Alaimo che ha coordinato le colleghe protagoniste di questa giornata. Per il Parco delle Madonie erano presenti il presidente Giuseppe Ferrarello, il dirigente Peppuccio Bonomo, referente UNESCO, e le collaboratrici Franca Gennaro e Marcella Sabatino.

Di particolare interesse la lezione tenuta dal dirigente Peppuccio Bonomo, che ha accompagnato i bambini alla scoperta del mondo degli alberi, illustrandone le caratteristiche, le funzioni biologiche e il ruolo fondamentale negli equilibri naturali. Attraverso una presentazione multimediale sono state presentate alcune delle specie arboree più rappresentative del territorio madonita.

Nel corso dell’incontro è stato proiettato anche un video dedicato al Madonie UNESCO Global Geopark, di cui il Comune di Gangi è parte integrante. A seguire, gli alunni hanno presentato i lavori realizzati per l’occasione, dando vita a un momento di partecipazione e condivisione concluso con l’esecuzione collettiva di una canzone.

Il presidente Ferrarello e il dirigente Bonomo hanno successivamente incontrato, nell’Aula Fiore, i bambini del plesso scolastico e quelli della scuola di Santa Maria, proseguendo il confronto con gli alunni e il percorso di sensibilizzazione sull’importanza della salvaguardia ambientale.

A conclusione della giornata, il presidente Giuseppe Ferrarello ha richiamato il valore educativo di iniziative come questa, sottolineando la necessità di trasmettere alle nuove generazioni una concreta cultura della custodia del Creato, a partire dalla conoscenza e dalla valorizzazione del patrimonio naturale del Madonie UNESCO Global Geopark.

“Custodire la biodiversità significa salvaguardare il Creato nella sua interezza, riconoscendo il valore di ogni forma di vita e l’equilibrio che lega gli esseri umani alla natura. Per questo il coinvolgimento delle scuole è fondamentale. Ai bambini dobbiamo trasmettere non soltanto la conoscenza delle straordinarie ricchezze naturalistiche delle Madonie, ma anche i valori del rispetto, della cura e della salvaguardia dell’ambiente. Educare alla biodiversità significa seminare responsabilità e consapevolezza climatica, affinché questo patrimonio possa essere consegnato, integro e vitale, a chi verrà dopo di noi.

È questo uno degli impegni più importanti del Madonie UNESCO Global Geopark: trasformare la conoscenza del territorio in cultura della tutela e in una concreta responsabilità verso il Creato e il futuro delle nostre comunità”.

L’iniziativa di Gangi ha ribadito il valore della collaborazione tra il mondo della scuola e le istituzioni impegnate nella tutela ambientale.

Un’alleanza educativa che trova nei più giovani i destinatari privilegiati e, al tempo stesso, i futuri protagonisti di una nuova cultura della sostenibilità e della salvaguardia del patrimonio naturale.