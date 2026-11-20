Dal 1° dicembre 2026 cambiare gestore dell’energia elettrica sarà molto più rapido. Il cambio fornitore in 24 ore diventa realtà grazie a una delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, approvata il 3 marzo 2026, che recepisce le regole europee sul mercato dell’elettricità. Fino a oggi il passaggio da un venditore all’altro richiedeva in media circa tre settimane. Ecco cosa cambia davvero, chi può approfittarne e a cosa fare attenzione.

Cosa significa cambio fornitore in 24 ore

Le 24 ore non partono dal momento in cui si firma il nuovo contratto. Riguardano la fase tecnica del passaggio, cioè l’ultimo tratto della procedura, quello in cui la fornitura passa materialmente dal vecchio al nuovo venditore. Prima ci sono la scelta dell’offerta, la firma e i controlli sui dati del cliente e del contatore. Una volta superati questi passaggi, lo switch tecnico si chiude in un giorno lavorativo.

Resta comunque un tetto massimo per tutto il percorso: dalla richiesta al completamento, il cambio deve chiudersi entro tre settimane. Un’altra novità è che la procedura potrà partire e concludersi in qualsiasi giorno lavorativo del mese, senza dover aspettare l’inizio del mese successivo come accadeva finora.

Chi può usarlo

Il cambio fornitore in 24 ore è riservato ai clienti domestici, cioè a chi usa l’elettricità in casa, e solo se sono in regola con i pagamenti. Chi ha bollette non pagate con il fornitore attuale non potrà sfruttare la procedura veloce: per questi casi, come per le utenze non domestiche, i tempi sono più lunghi, fino a dieci giorni lavorativi. Restano fuori dalla corsia rapida anche le piccole e medie imprese.

Il controllo preliminare

Prima che scattino le 24 ore, il nuovo fornitore deve fare un controllo preliminare sui dati del cliente e sul punto di prelievo, il cosiddetto POD, il codice che identifica il contatore e che si trova in bolletta. Serve a evitare errori e a frenare il cosiddetto “turismo energetico”, cioè l’abitudine di chi passa da un gestore all’altro per non pagare le bollette arretrate. L’Autorità ha previsto controlli proprio contro questi comportamenti, senza però limitare il numero di cambi consentiti ai clienti corretti.

Vale anche per il gas?

No. La riforma riguarda soltanto l’energia elettrica. Per il gas le regole e i tempi restano quelli attuali. Chi ha un contratto unico luce e gas con lo stesso operatore deve quindi tenere conto che le due forniture seguono procedure diverse.

Perché conviene saperlo

Il cambio fornitore in 24 ore nasce per rendere il mercato più dinamico. Se si trova un’offerta più conveniente, si potrà passare al nuovo venditore in tempi brevi, senza restare settimane con la vecchia tariffa. Allo stesso tempo, i gestori saranno spinti a proporre condizioni più competitive per non perdere clienti.

Per usare bene questa possibilità basta tenere a portata di mano un’ultima bolletta, dove si trovano il codice POD e i dati del contratto attuale, e confrontare le offerte sul prezzo dell’energia, sui costi fissi mensili e sulla durata delle condizioni promesse.

Attenzione alle telefonate

La novità rischia di diventare un pretesto per chi propone contratti al telefono o porta a porta con toni di urgenza. Il cambio fornitore in 24 ore non obbliga nessuno a cambiare gestore e non introduce scadenze da rispettare: chi sta bene con il proprio fornitore non deve fare nulla. Non bisogna mai comunicare il codice POD o firmare documenti senza aver letto con calma le condizioni dell’offerta. In caso di dubbi è sempre meglio rivolgersi direttamente al proprio fornitore o a un’associazione dei consumatori.