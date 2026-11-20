La comunità di Monreale si appresta a celebrare la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. Sabato 21 novembre 2026, alle ore 11.30, la Cattedrale ospiterà la solenne celebrazione eucaristica, officiata dall’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, e concelebrata dal cappellano militare dell’Arma dei Carabinieri, don Salvatore Falzone.

La Santa Messa sarà un momento di preghiera e di condivisione dedicato ai Carabinieri e ai valori che ne ispirano il servizio quotidiano: fedeltà, dedizione, senso del dovere e vicinanza alla comunità. La ricorrenza rappresenterà anche un’occasione per rinnovare il legame tra l’Arma, le istituzioni e i cittadini, nel segno della tutela della collettività e del servizio al bene comune.

La devozione alla Virgo Fidelis risale al 1949, quando papa Pio XII proclamò ufficialmente la Vergine Maria patrona dell’Arma dei Carabinieri, accogliendo la proposta avanzata dall’Ordinariato Militare. La scelta del titolo, che significa «Vergine fedele», richiama uno dei principi fondanti dell’identità dei Carabinieri, espresso anche nel loro motto: «Nei secoli fedele».

La celebrazione liturgica fu fissata al 21 novembre, giorno in cui la Chiesa ricorda la Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio. La data assume inoltre un significato particolare per la storia dell’Arma: il 21 novembre 1941, durante la battaglia di Culqualber, in Africa Orientale, i Carabinieri si distinsero per il loro eroismo e per la fedeltà al dovere, fino all’estremo sacrificio. In memoria di quell’evento, la ricorrenza della Virgo Fidelis è anche giornata dell’orfano dei Carabinieri, dedicata al ricordo e alla vicinanza alle famiglie dei militari caduti.

Alla celebrazione prenderà parte una significativa rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.). Sarà presente la Sezione di Monreale, guidata dal luogotenente Vito Lucchesi, con una vasta partecipazione di soci. È inoltre prevista la presenza dell’ispettore regionale A.N.C. Sicilia, dott. Ignazio Buzzi, e di rappresentanze delle Sezioni di Palermo e Palermo Due.

Interverranno i vertici dell’Arma dei Carabinieri di Palermo e provincia, insieme alle autorità civili e militari del territorio, tra cui il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono. Una partecipazione corale che testimonia il valore della memoria, dello spirito di appartenenza e della vicinanza tra l’Arma, le sue associazioni e la comunità.

La celebrazione nella Cattedrale sarà aperta a tutti i cittadini che desiderano unirsi a questo momento di fede e riconoscenza.

L’appuntamento è per sabato 21 novembre 2026, alle ore 11.30. L’ingresso è libero.



Paolo Taormina, giornalista

