Le multe per eccesso di velocità cambiano volto. Con il nuovo Codice della strada spariscono le vecchie fasce fisse e la sanzione viene calcolata sui chilometri orari effettivamente oltre il limite: sulle strade extraurbane e in autostrada si pagheranno 10 euro per ogni chilometro in più. È una delle novità dello schema di decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026, che riscrive per intero il codice del 1992. Le nuove regole non sono ancora in vigore: oggi si continuano a pagare gli importi attuali.

Come funzionano oggi le multe per eccesso di velocità

Il sistema in vigore divide le infrazioni in quattro scaglioni. Chi supera il limite fino a 10 chilometri orari paga 42 euro. Tra 11 e 40 chilometri orari oltre il limite la multa sale a 173 euro. Tra 41 e 60 si arriva a 543 euro, oltre i 60 a 845 euro. Sono gli importi minimi, quelli che si pagano normalmente entro 60 giorni dalla notifica.

Il limite di questo meccanismo è evidente: chi supera il limite di 11 chilometri orari paga quanto chi lo supera di 40. Allo stesso modo, basta un chilometro orario in più per passare da 42 a 173 euro.

Il nuovo calcolo chilometro per chilometro

Lo schema del nuovo Codice introduce una tariffa per ogni chilometro orario oltre il limite, diversa a seconda del tipo di strada. Su autostrade e strade extraurbane si pagano da 10 a 40 euro per ogni chilometro orario in eccesso. Sulle strade urbane, per gli sforamenti più contenuti, la tariffa scende a 5 euro per chilometro, fino a un massimo di 20; oltre una certa soglia di eccesso anche in città si passa a 10 euro. Sui tratti di autostrada a tre corsie dove il limite è stato alzato a 150 chilometri orari, la tariffa sale da 15 a 60 euro per chilometro.

Come accade già oggi, di norma si paga l’importo minimo, cioè 10 euro per chilometro fuori città e 5 euro nei centri abitati per le infrazioni più lievi. Resta lo sconto del 30% per chi paga entro cinque giorni.

Quanto si pagherà: alcuni esempi

Chi viaggia a 110 chilometri orari su una strada con limite a 90 supera il limite di 20 chilometri orari: con il nuovo sistema paga 200 euro, contro i 173 di oggi. Chi in autostrada va a 170 chilometri orari, dove il limite è 130, supera il limite di 40 chilometri orari e paga 400 euro, mentre oggi ne paga 173. Per le infrazioni minime in città, invece, la multa scende: uno o due chilometri orari oltre il limite costeranno tra 5 e 10 euro, contro i 42 attuali. Per gli eccessi oltre i 60 chilometri orari le multe per eccesso di velocità possono risultare più basse di oggi, a fronte però di sospensioni della patente più severe.

In sintesi, le multe per eccesso di velocità diventano più leggere per le piccole distrazioni e crescono in modo proporzionale per chi corre di più nella fascia intermedia, quella oggi punita con un importo unico.

La tolleranza dell’autovelox

Prima del calcolo resta la riduzione automatica della velocità rilevata: si toglie il 5%, con un minimo di 5 chilometri orari. Chi viene fotografato a 56 chilometri orari in un tratto con limite a 50 viene quindi considerato a 51, con un solo chilometro orario di eccesso. Resta prevista anche la maggiorazione per le infrazioni commesse di notte.

Punti e patente

Il nuovo Codice non riguarda solo gli importi. Per gli eccessi più gravi restano la decurtazione dei punti e la sospensione della patente, con durate che crescono in base ai chilometri orari oltre il limite e che sono più severe sulle strade extraurbane e in autostrada rispetto ai centri abitati.

Quando entreranno in vigore le nuove multe per eccesso di velocità

Il testo approvato dal governo è uno schema di decreto legislativo e deve ancora completare il suo percorso. Il 14 ottobre è stato trasmesso alla Camera e la commissione Trasporti ha cominciato l’esame a novembre, con il parere atteso entro il 12 gennaio 2027. Servono anche i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, prima del via libera definitivo del Consiglio dei ministri. In questo passaggio importi e soglie possono ancora cambiare.

Le nuove regole sono destinate ad applicarsi dal 1° gennaio 2028, dopo l’approvazione del regolamento di attuazione. Fino ad allora le multe per eccesso di velocità restano quelle attuali, con i quattro scaglioni fissi.