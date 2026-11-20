Milioni di automobilisti dovranno andare dal medico per il rinnovo della patente meno spesso. Il nuovo Codice della strada, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026, prevede il rinnovo ogni dieci anni fino a 65 anni per le patenti di auto e moto. Oggi la validità decennale si ferma ai 50 anni. La riforma non è ancora in vigore: fino all’approvazione definitiva e all’entrata in vigore restano valide le scadenze attuali.

Come funziona oggi il rinnovo della patente

Con le regole in vigore la patente B, come le altre patenti per auto e moto, dura dieci anni fino ai 50 anni del titolare. Dopo quella soglia la validità scende a cinque anni fino ai 70. Tra i 70 e gli 80 anni il rinnovo diventa triennale e dopo gli 80 anni la patente va rinnovata ogni due anni. A ogni rinnovo serve la visita medica che certifica l’idoneità alla guida.

In pratica chi ha compiuto 50 anni entra in un sistema di controlli più ravvicinati, con una scadenza ogni cinque anni.

Cosa cambia con il rinnovo ogni dieci anni fino a 65 anni

Il nuovo Codice sposta in avanti di quindici anni la soglia della validità decennale. Le patenti del cosiddetto gruppo 1, quelle per ciclomotori, moto e auto, varranno dieci anni se rilasciate o confermate prima dei 65 anni. Dopo i 65 anni la validità scende a cinque anni, dopo i 70 a tre e dopo gli 80 a due.

Il rinnovo ogni dieci anni fino a 65 anni non significa che fino a quell’età la patente non si dovrà più rinnovare. Significa che la durata di ogni rinnovo resta di dieci anni più a lungo di quanto accade oggi. La visita medica resta, ma si fa meno spesso.

Un esempio pratico

Chi ha 50 anni e rinnova la patente nel 2028, con le nuove regole già in vigore, avrà un documento valido fino al 2038. Con le regole di oggi la stessa patente scadrebbe dopo cinque anni. Nell’arco di un decennio si risparmiano così una visita medica e le spese che il rinnovo comporta.

Il nuovo sistema conta l’età al momento del rilascio o della conferma della patente. Per chi la rinnova poco prima dei 65 anni, quindi, la validità sarà ancora di dieci anni.

Le regole per camionisti e autisti di autobus

La riforma interviene anche sulle patenti professionali del gruppo 2, quelle per camion e autobus. Queste patenti continueranno a durare cinque anni fino ai 65 anni. Tra i 65 e i 70 anni la validità scenderà a due anni, con la visita davanti alla commissione medica locale. Il limite di età per guidare per lavoro sale da 68 a 70 anni.

La patente diventa sempre più digitale

Il nuovo Codice punta anche sulla digitalizzazione. La patente diventa sempre più un insieme di dati custoditi nelle banche dati nazionali, che le forze dell’ordine possono consultare per via elettronica durante i controlli, senza dover esibire il documento cartaceo.

Quando entra in vigore il rinnovo ogni dieci anni fino a 65 anni

Lo schema di decreto deve ancora completare il suo percorso. Servono i pareri delle commissioni parlamentari, della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, prima del via libera definitivo del governo. In questo passaggio età e durate possono ancora cambiare.

Il testo prevede l’entrata in vigore formale il 1° aprile 2027 e l’applicazione delle nuove regole dal 1° gennaio 2028, dopo l’approvazione del regolamento di attuazione. Se il regolamento dovesse arrivare in ritardo, l’applicazione slitterebbe al 1° aprile 2028. Fino ad allora chi ha più di 50 anni deve continuare a rinnovare la patente ogni cinque anni, alla scadenza indicata sul documento.