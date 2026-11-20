Leonardo Sciascia, in una delle note raccolte in “Nero su nero”, scrisse che il più bell’esemplare di fascista che si potesse incontrare era ormai «il sedicente antifascista unicamente dedito a dar del fascista a chi fascista non è». Era un modo per dire che l’intolleranza sa cambiare bandiera e linguaggio senza cambiare natura. Oggi, in tanti comuni siciliani, quell’intolleranza ha trovato un nuovo travestimento: l’amore per il paese.

Chi parla diventa un nemico del paese

Il copione è sempre lo stesso. Un cittadino segnala che un servizio non funziona, che una spiaggia è sporca, che un’opera pubblica è ferma da anni, che una decisione dell’amministrazione non convince. Un giornalista locale scrive una notizia scomoda. Un commerciante si lamenta in pubblico. Non passa molto tempo e arriva l’accusa, sempre la stessa: stai sparlando del tuo paese.

Non si discute più se quello che hai detto è vero o falso. Si discute del fatto che l’hai detto. Hai danneggiato l’immagine del comune, hai fatto un favore ai paesi vicini, hai spaventato i turisti, hai rovinato la stagione, hai offeso la nostra identità, la nostra storia, le nostre tradizioni. Non fai gli interessi della comunità. Sei uno che rema contro.

È un ribaltamento perfetto. Chi denuncia un problema diventa il problema. Chi lo ha causato, o non lo ha risolto, si presenta come il difensore del paese.

Il paese confuso con chi lo governa

Dietro questa accusa c’è un trucco antico, lo stesso usato da ogni regime: far coincidere la comunità con chi comanda. Criticare il sindaco diventa criticare il paese. Mettere in dubbio una scelta della giunta diventa offendere i cittadini. Raccontare una cosa che non va diventa tradire la propria terra.

Il fascismo lo faceva con la patria: chi criticava il regime era un nemico dell’Italia, un disfattista, un antitaliano. Oggi, in scala ridotta, succede lo stesso con il campanile. Il potente di turno non dice mai “mi stai criticando”. Dice “stai facendo del male al nostro paese”. E così chi lo attacca non sembra difendere un sindaco o un assessore, ma la dignità di tutti.

La gogna organizzata

Le aggressioni che si scatenano sui social contro chi parla non nascono per caso. Hanno una regia, e la regia è quasi sempre del potente di turno. A volte, persino dello stesso primo cittadino.

Il meccanismo è semplice. Basta un gruppo WhatsApp, riservato, con dentro gli amici fidati e i lecchini di sempre. Quando qualcuno pubblica sui social una segnalazione, una critica, un’opinione diversa, nel gruppo arriva lo screenshot. E sotto, un breve commento del capo, quasi innocuo: “Ma cosa dice questo?”. Oppure: “Cosa vuole?”. A volte solo una faccina, un punto interrogativo.

Non serve altro. Non c’è un ordine scritto, non c’è un invito esplicito ad attaccare. Ma tutti nel gruppo sanno cosa significa. E nel giro di pochi minuti, sotto il post di chi ha parlato, cominciano ad arrivare i commenti. Prima uno, poi tre, poi dieci. Sempre gli stessi nomi, gli stessi argomenti, spesso le stesse parole: vergognati, se non ti piace vattene, sei sempre il solito, chi ti paga, pensa ai fatti tuoi, il paese è bello e tu lo infanghi.

Si colpisce la persona, non quello che ha detto. Si tirano in ballo la famiglia, il lavoro, vecchie storie, invidie vere o presunte. E chi ha dato il via resta pulito: lui ha solo chiesto “cosa dice questo?”. Il lavoro sporco lo fanno gli altri.

Chi sono i fascisti della tastiera

Sono gli squadristi di oggi. Non usano il manganello, usano lo smartphone. Ma chi sono, davvero?

Per lo più sono persone che hanno ricevuto un favore. Anzi, spesso nemmeno un favore: hanno ottenuto qualcosa che era un loro diritto, ma che gli è stato fatto passare come una concessione. Un certificato rilasciato in tempi normali, una pratica sbloccata, un contributo che spettava a chiunque, un posto in una graduatoria, un lavoretto stagionale. Il potente li ha convinti che senza di lui non l’avrebbero avuto. E da quel giorno si sentono in debito. Il prezzo di quel debito è la fedeltà, e la fedeltà si dimostra attaccando chi critica.

Poi ci sono quelli che il favore lo aspettano. Sperano in un incarico, in un contratto, in una sistemazione per il figlio, in un posto per il nipote. Sono i più zelanti, perché devono farsi notare. Commentano per primi, colpiscono più forte, si inventano le cattiverie più feroci. Molti di loro quel favore non lo riceveranno mai. Ma la promessa, mai pronunciata e sempre lasciata intendere, basta a tenerli in servizio.

È il vecchio sistema clientelare che si è trasferito sui social. Una volta il clientelismo portava voti. Oggi porta anche commenti, condivisioni, insulti a comando. Un esercito che costa pochissimo e che rende moltissimo: perché un paese che ha paura di parlare è un paese che non controlla più chi lo governa.

Il risultato è il silenzio

E funziona. Dopo due o tre gogne, la gente impara. Chi ha visto un vicino massacrato sui social per un post sulla spazzatura ci pensa dieci volte prima di scriverne uno. Le segnalazioni spariscono, le domande non si fanno più, le critiche si sussurrano al bar e mai in pubblico. Il paese sembra tranquillo, unito, felice. In realtà è soltanto zitto.

E chi ci perde davvero è proprio il paese che si dice di voler difendere. Perché un problema che nessuno può nominare non verrà mai risolto. Una spiaggia sporca resta sporca anche se nessuno lo scrive. Un’opera ferma resta ferma anche se tutti fanno finta di niente.

Come si combatte

La prima risposta deve arrivare dalle forze dell’ordine, che devono prestare più attenzione a questi fatti. Le aggressioni sui social non sono chiacchiere da bar: sono reati. La Corte di Cassazione ha stabilito da tempo che offendere qualcuno sulla bacheca di Facebook è diffamazione aggravata, perché un post può raggiungere un numero indeterminato di persone. E il reato c’è anche quando non si fanno nome e cognome, se la vittima è riconoscibile. Chi viene colpito deve sapere che può denunciare, e deve trovare dall’altra parte qualcuno che lo prenda sul serio, che raccolga le prove, che risalga a chi ha organizzato e non soltanto a chi ha scritto.

La seconda risposta è politica, ed è la più difficile. Serve una politica che faccia della morale il suo primo obiettivo. Non la morale delle prediche, ma quella dei comportamenti: amministratori che rispondono alle critiche con i fatti e non con le gogne, che trattano i diritti come diritti e non come favori, che prendono le distanze, pubblicamente e senza ambiguità, da chi aggredisce in loro nome. Un sindaco che tace mentre i suoi sostenitori massacrano un cittadino non è neutrale: è complice.

Amare un paese significa poterlo criticare

L’identità di un paese non è un marchio da proteggere dalle critiche. È fatta delle persone che ci vivono, e anche della loro libertà di dire quello che pensano. Chi segnala una cosa che non va, di solito, lo fa proprio perché ci tiene. Un paese dove non si può parlare non ha un’identità più forte: ha solo più paura.

Sciascia aveva visto lungo. Il fascismo più pericoloso non è quello che si dichiara, ma quello che si traveste da qualcosa di buono: l’antifascismo, la legalità, l’amore per la propria terra. È il fascismo di chi ti accusa di sparlare del paese solo perché hai detto la verità.